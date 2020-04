Covid-19 zhatil další tradici: Pamplona zrušila populární běh s býky

"Ačkoliv jsme to očekávali, stejně jsme z toho hluboce zarmouceni," oznámila zastupující starostka severošpanělského města Ana Elizaldeová. Zvolený starosta Enrique Maya se v současnosti sám léčí s koronavirem.

"Oslavy svátku svatého Fermína nemohly být výjimkou. Jsou odloženy stejně jako jiné události celosvětového významu a národní svátky," citoval Elizaldeovou list La Vanguardia.

Státy světa kvůli pandemii odložily řadu sportovních a kulturních událostí, od mnichovského Oktoberfestu po letní olympijské hry, které se měly letos konat v japonském Tokiu.

Do Pamplony kvůli adrenalinové zábavě každý rok obykle přijíždí až milion turistů, většina z nich ale běhům s býky a večerním koridám jen přihlíží. Ti nejodvážnější se ale oblečou do bílého, uvážou si na krk červený šátek a spolu s býky absolvují necelý kilometr dlouhou trasu, jejíž uběhnutí trvá zpravidla jen několik minut. Tak zvané "encierros", jak se běhům před býky v ulicích říká, si často vyžádají množství zraněných, a to nejen při kontaktu s půl tuny těžkými býčími samci, ale také v důsledku tlačenic či nehod.

Téměř 47milionové Španělsko je po Spojených státech co do počtu nakažených koronavirem nejhůře zasaženou zemí na světě. Celková bilance obětí v zemi činí 21.852, nakažených je 204.178, uvádí dnes americká Univerzita Johnse Hopkinse na svém webu.