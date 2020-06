Covid-19 vrhá lidi do chudoby. Itálie jejich podporu nezvládá

V Itálii přibylo v důsledku koronakrize mnoho chudých. Pomalý a složitý byrokratický proces získávání státní podpory znamenal, že pouze třicet procent firem získalo finanční prostředky, které stát sliboval. Nárůst chudoby reflektuje vyšší poptávka o jídlo zdarma. Dobrovolníci v Nonna Roma nyní dodávají potraviny 7 500 rodinám, přičemž před pandemií donášeli jídlo pouze třem stovkám rodin, píše deník The Guardian.

„Jsou to noví chudí,“ řekl jeden z dobrovolníků Alberto Campailla. „Jsou mezi nimi místní dělnící, kteří přišli o práci … ale také mladí profesionálové, kteří mají drasticky snížené příjmy“. Campailla také varoval před rizikem neschopnosti lidí platit nájem a možné ztráty jejich domovů.

Podle odhadů sdružení zemědělců Coldrietti se do chudoby tento rok dostane kolem jednoho milionu Italů. „Děje se to všem před očima,“ uvedl ekonom ze sdružení Lorenzo Bazzana. „Rodiny, které nebyly v obtížích předtím, nyní jsou a obracejí se na potravinářské banky o pomoc“.

Další nárůst žadatelů o jídlo sleduje polévková výdejna v římské čtvrti Trastavere. Vydávání jídla je nejen pomalejší kvůli nařízením proti šíření koronaviru, ale fronta je i mnohem delší. „Posunuli jsme se od tří set dávek na pět set,“ pověděla provozní kuchyně katolické charity Sant‘Egidio Lucia Lucchiniová.

Podle Lucchiniové na začátku pandemie chodili pro jídlo hlavně lidé bez domova, kteří nevěděli co se děje. „Někteří byli dokonce pokutování za to, že stojí na ulici,“ posteskla si. Následně prý začali chodit i nový lidé, kteří ztratili svůj příjem a neměli se na koho jiného obrátit.

Nedaleko této polévkové výdejny se nachází palác, kde italský premiér Giuseppe Conte probíral záchranu hospodářství země. Řekl tehdy, že Itálie pravděpodobně překoná plánovaný schodek deset procent z domácího produktu a že podniky bojující o přežití nemohou čekat do září, než vláda předloží komplexní plán na oživení ekonomiky.

„Je zde velké zpoždění, pokud jde o platby společnostem a jednotlivcům,“ okomentoval situaci v Itálii spolupředseda výzkumné společnosti Teneo Wolfango Piccoli. „Ačkoli se každý soustředí na velké postavy, to na čem opravdu záleží, je schopnost státu dávat peníze těm nejslabším členům společnosti. S tímto má Itálie veliký problém“.

Mezitím co se politikové potýkají s ekonomickým plánem, přijalo spoustu supermarketů iniciativu „spesa sospesa“ (odložené nakupování). To je obdoba české potravinové sbírky, kdy jsou darované potraviny následně rozdány charitami potřebným.

S nepříjemnou situací se potýká také Enzo Russo, který s manželkou vlastní květinářství ve čtvrti Esquilino. „Potřebujeme silnou reakci od vlády, pokud bude takto pokračovat, mohlo by to být pro nás velmi nebezpečné,“ sdělil.

Do schválení fondu obnovy Evropské unie je jedinou možností Itálie, jak získat peníze z Bruselu, program Sure, který poskytuje zejména hotovost na další projekty. Ale i přes schválení fondu obnovy nebudou peníze rozdělovány až do prvního ledna. Státy čerpající z fondu musí zajistit, aby finanční pomoc nebyla zbytečná a zároveň se zavázat, že budou investovat do projektů přinášejících hospodářský růst.