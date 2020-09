Covid: Česko zařazeno mezi sedm nejrizikovějších zemí v Evropě

Do skupiny ECDC kromě Česka řadí také Španělsko, Maltu, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko a Maďarsko.

Obavy z vývoje v uvedených státech vycházejí ze zvyšování počtu nákaz mezi staršími lidmi. V ostatních evropských zemích narůstá množství infikovaných koronavirem mezi mladšími dospělými, pro něž není riziko tak velké jako ve starší populaci. Nárůst mezi mladšími ročníky se týká 13 států EU (Francie, Rakouska, Dánska, Estonska, Irska, Lucemburska, Nizozemska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Lotyšska, Belgie a Švédska).

12th #RapidRiskAssessment on #COVID19:



Take a look at the #epicurve for case & death rate and testing rate & positivity rate.



Read more: https://t.co/PhjD9JHcAL



Find more information on our website: https://t.co/TE7KD96Va2 pic.twitter.com/1SboAQmPG4