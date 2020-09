Covid na Slovensku: Padl nový rekord v počtu nakažených za den

Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí na dnešní online konferenci uvedl, že stávající kroky proti šíření koronaviru zatím nedokázaly snížit reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí jeden infikovaný v průměru nakazí. Nyní je tato hodnota na úrovni 1,15. Podle ministra by bylo optimální, pokud by kleslo alespoň na úroveň jedna.

Počty nakažených na Slovensku začaly po předchozím poklesu stoupat v červenci a v srpnu pak úřady opakovaně registrovaly trojciferné denní přírůstky infikovaných. Dosud nejvyšší denní přírůstek nakažených, a to 290, slovenské úřady zaznamenaly minulý pátek.

Slovensko podle Krajčího do dvou až tří týdnů dosáhne plného využití stávajících kapacit testování, tedy 7500 analyzovaných vzorků denně. Ministr řekl, že Bratislava v krátké době nakoupí testy, které výsledek testu ukáží už za hodinu. To by znamenalo výrazné zrychlení oproti obvyklému způsobu analýzy.

Krajčí také upozornil zejména na nedostatečné kapacity regionálních hygienických úřadů, které dohledávají kontakty nakažených koronavirem. Ty byly podle něj naplněny v Bratislavě, kde hygienici museli zůstat déle v práci nebo vyčlenit další lidi na mapování kontaktů nakažených. Ministerstvo oslovilo například mediky, aby hygienikům pomohli.

Na Slovensku nadále platí povinné nošení roušek nebo jiný způsob překrytí nosu a úst v interiérech budov, opatření se vztahuje také na starší žáky ve školách. Omezen je rovněž počet účastníků hromadných akcích. Epidemiologům se ale nepodařilo prosadit některé návrhy na zpřísnění karanténních omezení.

V Česku, které má zhruba dvojnásobně více obyvatel oproti Slovensku, laboratoře v úterý potvrdily nákazu novým koronavirem u 2394 lidí. To je druhý nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie.