Covid trhá evropské rekordy. Státy hlásí stovky tisíc nakažených za jediný den

Sedmidenní incidence ve Francii vzrostla za týden o 130 procent a nyní má hodnotu 1832 nakažených na 100.000 obyvatel, oznámily dnes místní úřady. Počet lidí s těžkým covidem-19 ve francouzských nemocnících překonal hranici 20.000, stále se však jedná o výrazně nižší údaj než při vrcholech předchozích vln nákazy.

Denní počet nových případů za poslední týden je nyní 180.000. Dnešní údaje překonaly rekord z posledního dne minulého roku, kdy úřady ohlásily přes 232.000 pozitivních testů. Následující tři dny úřady evidovaly pokles, v neděli a v pondělí dokonce pod 70.000 nakažených za den.

Nižší statistiky však mohly souviset s obdobím kolem oslav Nového roku, kdy fungoval menší počet testovacích míst. Laboratoře nicméně za poslední týden zpracovaly rekordních více než osm milionů testů, z nichž vyšlo pozitivních kolem 15 procent, což je podobný údaj jako při vlně z podzimu roku 2020.

Ministr zdravotnictví Olivier Véran dnes při interpelacích v Národním shromáždění varoval, že se Francie blíží k překonání hranice 300.000 nakažených za den, což označil za závratný údaj. Dodal přitom, že stávající vakcíny proti covidu-19 již tolik nebrání nákaze variantou omikron, ale poskytují ochranu před těžkých průběhem covidu-19. Na každého naočkovaného přijatého na jednotky intenzivní péče podle něj nyní připadá 20 lidí, kteří vakcínu nedostali.

Počet lidí v nemocnicích se oproti týden starým údajům zvýšil o 16 procent na 20.186, stále je však nižší než při vrcholech předchozích vln, kdy přesahoval hranici 30.000. Po nákaze zemřelo za poslední den dalších 297 lidí, čímž se celkový počet obětí vyšplhal na 97.424. Počty zemřelých v zemi stoupají v zásadě neměnným tempem již od poloviny listopadu.

Ve Francii s více než 64 miliony obyvatel je plně naočkovaných přes 90 procent dospělých a více než 25,5 milionu lidí tam dostalo i posilovací dávku.

V Británii přibylo 218.724 nových případů koronaviru, nejvíce za jediný den

V Británii přibylo 218.724 nových případů nákazy koronavirem, což je nejvyšší nárůst za jediný den od začátku pandemie. Premiér Boris Johnson ale dnes na tiskové konferenci řekl, že vládě doporučí, aby ponechala v platnosti současná poměrně mírná protiepidemická opatření. Některé nemocnice v Anglii kvůli velkému náporu pacientů přitom vyhlašují stav krize. To znamená, že mají obavy, že nebudou schopny poskytovat péči třeba lidem s onemocněním srdce nebo s rakovinou.

Agentura Reuters uvádí, že v poslední koronavirová statistika je zkreslená, protože jsou v ní zahrnuti i ti, kdo se nakazili v Severním Irsku a Walesu o svátcích. Tyto části Spojeného království data několik dnů nezveřejňovaly.

"Máme velkou šance přestát omikron bez zavádění dalších restrikcí a určitě bez lockdownu," řekl na tiskové konferenci Johnson. V Anglii, kde o opatřeních rozhoduje ústřední vláda v Londýně, platí povinnost nosit ochranu nosu a úst ve většině vnitřních prostor, lidé mají pokud možno pracovat z domova a na větších akcích a v nočních podnicích se lidé musejí prokazovat covidovým pasem. Ostatní části Spojeného království si protiepidemická opatření nastavují samostatně. Skotsko, Wales a Severní Irsko je zpřísnily na konci prosince.

Agentura AP uvádí, že opoziční politici a někteří zdravotní experti tlačí na britskou vládu, aby zpřísnila restrikce v podnikatelském sektoru a pro kontakty mezi lidmi. Během vánočních prázdnin Británie kvůli šíření vysoce nakažlivého omikronu zaznamenala několikrát rekordní přírůstky počtu infikovaných.

Počet lidí hospitalizovaných kvůli covidu-19 se v Anglii za uplynulé dva týdny více než zdvojnásobil. V pondělí jich bylo 14.210, nejvíce od loňského 20. února. Plicní ventilaci potřebuje 777 pacientů, což je počet, který je v posledních šesti týdnech stabilní. Přes 60 procent z nich není očkovaných.

Kvůli strmě rostoucím počtům lidí v karanténě a izolaci se s nedostatkem personálu potýká zdravotnictví, školy i další služby. "Neubráníme se tomu, že fungování některých služeb naruší nedostatek zaměstnanců," připustil premiér.

Krizový stav dnes vyhlásil Blackpoolský svaz nemocnic, pod který spadá několik zdravotnických zařízení. Podle BBC jde o osmé sdružení nemocnic, jež jsou součástí veřejného zdravotnického systému NHS. Někde zrušili část odkladných zákroků a operací. Některé nemocnice podle BBC uvádějí, že oproti Štědrému dnu se nyní starají o 81 procent nemocných více, jiné zase hlásí, že počet zaměstnanců na nemocenské ve srovnání s Vánoci vzrostl o 135 procent. Podle Johnsona bude vláda zjišťovat, ve kterých nemocnicích by mohla pomáhat armáda.

Premiér Johnson upozornil, že zdravotnictví bude pod výrazným tlakem i v nadcházejících týdnech a že by bylo "pošetilé" domnívat se, že pandemie skoro skončila. Řekl, že od 10. ledna se 100.000 zaměstnanců klíčových pro chod země bude každý den testovat.

V Itálii přibylo 170.844 nákaz koronavirem, nejvíce za den od počátku pandemie

V Itálii se za poslední den potvrdilo přes 170.800 nákaz koronavirem SARS-CoV-2, což je nejvíce v této zemi za den od počátku pandemie covidu-19. Úmrtí s touto nemocí přibylo za posledních 24 hodin 259, což je podle místních médií nejvíce za den v zemi od loňského 30. dubna, kdy to bylo 263 takových úmrtí.

Zatím nejvíce nákaz koronavirem za den v této pandemii Itálie oznámila na Silvestra (144.243), úmrtí s covidem-19 týž den přibylo 155. Dnešní údaje ukazují 170.844 nových nákaz, zatímco o den dříve to bylo 68.052. Za posledních 24 hodin bylo ale v Itálii provedeno 1,2 milionu testů, z nichž bylo pozitivních 13,9 procenta. O den dříve bylo provedeno 445.321 testů na koronavirus.

Úmrtí spojených s covidem-19 oznámilo v pondělí ministerstvo zdravotnictví 140, dnes 259.

V šedesátimilionové Itálii se od prvního odhaleného případu SARS-CoV-2 téměř před dvěma lety potvrdilo dosud 6,57 milionu nákaz a 138.045 pacientů tam v souvislosti s covidem-19 zemřelo.

Řecku eviduje za den na 50.000 nákaz koronavirem, nejvíc od počátku pandemie

V Řecku se za posledních 24 hodin potvrdil koronavirus SARS-CoV-2 u 50.126 lidí, což je nejvíce za den v této zemi od počátku pandemie covidu-19 a zhruba pětinásobek případů zaznamenaných před týdnem. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na místní úřady.

Zatím nejvíce výskytů nákazy koronavirem za den (40.560) oznámilo řecké ministerstvo zdravotnictví na Silvestra. Přitom ještě 27. prosince v zemi zaznamenali za den na 9300 případů. Výrazný nárůst přičítají úřady mimo jiné variantě omikron, která podle nich tvoří asi 70 procent případů.

V pondělí Řecko oznámilo za den 36.246 koronavirových nákaz a 78 úmrtí spojených s covidem-19; dnes to je 50.126 nákaz a 61 takových úmrtí. Dosud se v zemi s téměř 11 miliony obyvatel potvrdilo 1,34 milionu nákaz a 21.053 úmrtí, uvedl deník Kathimerini. Na jednotkách intenzivní péče je nyní v Řecku 619 pacientů s covidem.

Kvůli rychlému šíření nákazy řecká vláda zvažuje další zpřísnění protikoronavirových opatření, vylučuje ale zavádění lockdownu. Ve hře je podle místních médií omezení návštěvní kapacity divadel, kin a dalších veřejných uzavřených prostor, kam nyní smí jen očkovaní. Negativní test na koronavirus by nově už nemusel stačit ani na zahrádky restaurací. Vláda zvažuje také zvýšení frekvence testování pro neočkované zaměstnance, nyní je to dvakrát týdně, či rozšíření povinného očkování na lidi už od věku 50, či dokonce 40 let. Pro starší 60 let začne v Řecku platit povinné očkování od 16. ledna. Dále by mohla vláda také zkrátit otevírací dobu restaurací večer o dvě hodiny, nyní je do půlnoci, uvedla místní média.

Švédsko mělo dosud nejvyšší denní počet nově infikovaných koronavirem

Švédsko mělo 30. prosince dosud nejvyšší denní počet nově infikovaných koronavirem. Podle oficiálních revidovaných údajů, které dnes zveřejnil zdravotní úřad, jich bylo 11.507, čímž byl překonán zhruba rok starý předchozí rekord, tedy 11.376 případů. Ve skandinávské zemi tak sílí čtvrtá vlna pandemie a zdravotnictví je opět pod tlakem. Mezi nově nakaženými je i švédský královský pár.

Denní přírůstky nakažených jsou často zpětně upravovány směrem nahoru s tím, jak přicházejí opožděná dodatečná data. Nová vlna případů covidu-19, částečně poháněná nakažlivější variantou omikron, zasáhla Švédsko později než jeho severské sousedy, ale v posledních týdnech vyústila ve strmý nárůst počtu případů i hospitalizací. Za čtyřdenní období od pátku do pondělí statistiky uvádějí 42.969 nových případů koronavirové nákazy a 20 souvisejících úmrtí.

Zdravotní úřad očekává, že rychlé šíření varianty omikron povede k novému vrcholu v počtu případů za den někdy kolem poloviny ledna.

Švédsko si získalo mezinárodní pozornost tím, že odmítalo kvůli pandemii zavádět tvrdá omezení a uzávěry. Minulý měsíc však zpřísnilo pravidla pro veřejná shromáždění a vyzvalo k práci z domova všude tam, kde je to možné. Bary a restaurace mají obsluhovat jen hosty u stolu a také na větších akcích smí být pouze místa k sezení.

Omikron se ve Švédsku rychle šíří hlavně v městských oblastech. Vědci odhadují, že nyní tvoří 50 procent a více případů infekce v oblastech, jako je hlavní město Stockholm. Agentura Reuters připomíná, že počet úmrtí na covid-19 v přepočtu na obyvatele je v desetimilionovém Švédsku mnohem vyšší než v ostatních severských zemích, které v raných fázích pandemie přijaly přísnější omezení, ale je nižší, než v mnoha evropských zemích, které měly plošné uzávěry.

Mezi nově nakaženými Švédy jsou i král Carl XVI. Gustaf a královna Silvia. Podle královského paláce mají tři dávky očkování a mírné příznaky. "Královna a král, kteří jsou plně očkovaní třemi injekcemi, mají mírné příznaky a cítí se vzhledem k okolnostem dobře," uvedl palác v prohlášení. Pětasedmdesátiletý panovník a 78letá královna se izolují. Nyní probíhá trasování lidí, kteří s nimi přišli do styku.