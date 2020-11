Covid zaplavil německé školy. V karanténě je 300 tisíc žáků a 30 tisíc učitelů

S rostoucím tempem šíření nákazy si začínají německá média pokládat otázku, zda by nebylo lepší vzdělávací instituce na čas uzavřít. Školy a školky totiž v Německu nadále fungují, ačkoli se země na celý listopad uchýlila do karantény.

Kancléřka Angela Merkelová a také jednotlivé německé spolkové země opakovaně zdůrazňují, že prioritou je udržet prezenční výuku. Uzavření škol by totiž výrazně ochromilo hospodářství, které se již tak kvůli pandemii potýká s problémy. Deník Tagesspiegel se ale článkem na titulní stránce ptá, zda politici slib nakonec dodrží a zda školy nemíří k uzavření.

Politici i odborníci shodně říkají, že školy nejsou místem šíření koronaviru, jsou ale jeho obětí. Porovnání zářijové a aktuální bilance ukazuje, že oproti 50.000 dětí v karanténě v minulém měsíci je jich nyní v izolaci nejméně šestkrát tolik, což je asi 2,5 procenta školáků.

"Zní to jako nízké číslo, které v parlamentu zaujmout nedokáže. Dopady na školní provoz jsou ale výrazně větší, než číslo napovídá. Když pošlete do karantény dvě třídy, musíte s nimi poslat i sedm nebo osm učitelů. Kvůli tomu pak odpadá výuka v dalších třídách," vysvětluje Meidinger. Přesné počty školáků a učitelů v izolaci známé nejsou, protože ne každá spolková země vede aktuální přehledy.

Situaci ve školách Meidinger přirovnává k odřezávání salámu, kdy z něj nakonec nezůstane nic, takže školy bude nezbytné uzavřít. Aby se tomuto černému scénáři předešlo, je podle Meidingera nutné najít rovnováhu mezi zajištěním výuky a ochranou zdraví a také přistoupit na preventivní opatření, která budou šitá na míru každé škole. Nyní je to podle něj tak, že vedení škol večer neví, co se bude druhý den dít, protože čekají na telefonáty z hygieny a od rodičů o nových případech.

To, že je situace nepřehledná, říkají i rodiče, jejichž děti skončily ve 14denní karanténě. Poukazují na to, že trvá i několik dní, než je hygiena kontaktuje, někdy se tak nestane vůbec. Školy v tomto případě doporučují vyvinout vlastní iniciativu a spojit se s hygieniky. Telefonní linky jsou ale přetížené, takže dovolat se zabere i několik hodin. V případech karantény dětí si rodiče často nejsou jistí, zda do izolace nemusí i oni sami. Hygienická opatření to ale nevyžadují, pouze doporučují.

Na německých školách zůstává pilířem prevence časté větrání a roušky, které ale mnohde nejsou povinné ve třídách. Šéf virologického institutu na univerzitě v Düsseldorfu Jörg Timm ovšem zakrytí nosu i úst během výuky považuje za nezbytné a doporučuje rovněž rozdělení tříd na menší skupiny, což však v mnohých školách z personálních a prostorových důvodů není možné.