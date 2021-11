Covidový pas bez přeočkování jen na devět měsíců, navrhla EK

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Země Evropské unie by měly v rámci covidových certifikátů uznávat plné očkování po dobu devíti měsíců. Vyplývá to z návrhu, který dnes zveřejnila Evropská komise. Certifikáty mají být nadále k dispozici nejen lidem očkovaným či po prodělané nemoci covid-19, ale také po negativním testu. Státy by nově měly posuzovat lidi přijíždějící ze zahraničí právě podle jejich covidových pasů, spíše než podle nákazy v místě jejich původu.