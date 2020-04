Čtvrt milionu evropských občanů nemůže kvůli koronaviru domů, EU jim pomůže

Země EU v posledních týdnech začaly spolupracovat na přepravě svých občanů z mnohdy velmi vzdálených míst. Prostřednictvím unijního systému civilní ochrany bylo organizováno a spolufinancováno na pět desítek letů, které zajistily návrat do jejich zemí více než deseti tisícovkám lidí. Další desetitisíce zamířily domů za asistence unijních ambasád například prostřednictvím charterových letů.

"Pokračujeme v našich snahách, abychom nabídli možnost návratu těmto zhruba 250.000 lidem, kteří o to žádají," řekl dnes novinářům Borrell, podle něhož je organizace cest stále složitější. Většina aerolinek totiž ruší stále větší množství letů a mimoevropské státy zavádějí kvůli koronaviru nová opatření omezující pohyb lidí.

EU se snaží mimo jiné koordinovat konzulární spolupráci, díky které v mnoha případech umožní třetí země návraty občanů několika unijních států jedním letadlem, k čemuž jinak nejsou svolné.

Podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka se do této spolupráce evropských států aktivně zapojuje i Praha. "Česká republika pomohla při repatriaci více než šesti set občanů EU a dalších padesáti občanů třetích zemí. Stejně tak využívají možnosti repatriace letadly ostatních členských zemí EU i čeští občané," uvedl po jednání Petříček. Ve světě podle něho zbývá přibližně 2500 Čechů usilujících o návrat a Česko se chystá do Velikonoc organizovat například lety do Austrálie, na Nový Zéland, na Srí Lanku, do Nepálu a do Indonésie.

Ministři dnes jednali i o tom, jak pomoci proti šíření koronaviru zemím, jejichž zdravotnictví má do kvality toho evropského daleko.

"Pokud nevyřešíme problém této pandemie v Africe, nebude vyřešen ani v Evropě," konstatoval po videokonferenci Borrell. Konkrétní podobu možné pomoci dnes ministři neprobírali, věnovat se jí podle šéfa unijní diplomacie budou příští týden ministři odpovědní za rozvojovou pomoc.