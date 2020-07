Další dvě unijní země přijaly nezletilé migranty z Řecka

Na systému dobrovolného přebírání dětských uprchlíků z Řecka se letos v březnu dohodla menší část členských zemí bloku. Většina unijních států včetně Česka se ale do žádného systému přebírání uprchlíků zapojit nechce.

Programu se nakonec účastní jedenáct zemí (Belgie, Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Finsko, Německo, Irsko, Portugalsko, Lucembursko, Litva a Slovinsko) a také Norsko, které není členem EU.

Prvních dvanáct dětí už v dubnu dorazilo do Lucemburska. Nynějším převozem 49 dětí do Finska a Portugalska začala podle Evropské komise hlavní fáze projektu. Ještě v červenci by měla osmnáct dětí přijmout Belgie, padesát Francie, čtyři Slovinsko a dvě Litva.

Německo do konce měsíce přijme 106 nezletilých i jejich rodinných příslušníků. Celkem z uprchlických táborů na ostrovech v Egejském moři hodlá Berlín v rámci systému přijmout 920 uprchlíků.

Unijní země a Norsko chtějí z Řecka převézt na své území celkem asi dva tisíce migrantů, většinou mladších osmnácti let. Primárně je program zaměřený na děti bez doprovodu dospělého. Dostaly se do něj ale i děti s vážnými zdravotními problémy a jejich nejbližší příbuzní.

Řecké uprchlické tábory jsou přeplněné. Podle odhadů nevládních organizací žilo na počátku roku v zařízeních na ostrovech v Egejském moři přes 40.000 lidí, ačkoli jejich kapacita měla původně být několikanásobně menší.

Podle agentury DPA se nicméně situace v táborech na ostrovech Lesbos, Samos, Chios, Leros a Kos od té doby trochu zlepšila. Aténská vláda totiž nechala od počátku roku na pevninu převézt 17.000 migrantů. V ostrovních táborech, které mají kapacitu pro 8000 migrantů, ale stále zůstává přes 32.000 lidí.

Podle Evropské komise je nyní v Řecku asi 4800 nezletilých migrantů, kteří přišli do země bez doprovodu. Zhruba 70 procentům z nich je mezi 16 a 18 lety. Z devadesáti procent se jedná o chlapce.