Další incident s medvědem na Slovensku. Šelma vlezla do hotelu

Podle Jozefa Štefaňáka z městské policie Vysoké Tatry medvěd vešel okolo 20:00 do kuchyně dveřmi na fotobuňku. Na sociálních sítích se objevila fotografie medvěda stojícího na kuchyňském zařízení ve výši pultu. Personálu hotelu ani nikomu z hostů se nic nestalo. To, že do hotelu zavítal nezvaný host, potvrdil i jeho ředitel, podle něho se medvěd ale dostal jen na terasu, nikoliv do kuchyně.

Štefaňák uvedl, že medvědi ve Vysokých Tatrách do zastavěných oblastí chodí v posledních několika týdnech denně. Neděje se to podle něho jen v noci, ale i vpodvečer. V Tatranské Lomnici se každý večer okolo 20:00 potuluje medvědice se dvěma mláďaty. Nikomu neublížila.

Tragický případ střetu člověka s medvědem se stal u obce Liptovská Lúžna v okrese Ružomberok v Žilinském kraji. V pondělí mrtvého muže našel jeden z místních obyvatel. Pitva pak prokázala, že muž zemřel po útoku medvěda. Podle serveru Sme.sk šlo o první takový případ na Slovensku za posledních sto let.

Slovenský ministr životního prostředí Ján Budaj dnes podle Korzár.sk řekl, že v létě by mělo být známo, kolik medvědů na Slovensku žije. Výzkum se bude konat na základě vzorků DNA, jejichž odběr odborníci ukončili v únoru. Vzorky budou vyhodnocovat laboratoře Univerzity Karlovy.