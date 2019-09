Další oběť čistek v Británii? Konzervativci se chtějí zbavit šéfa dolní komory

Bercow prý zklamal, když umožnil mimořádnou debatu dolní komory, díky které mohli poslanci schválit návrh zákona blokujícího brexit bez dohody.

Podle návrhu zákona, který ještě musí schválit královna Alžběta II., by musel premiér požádat o tříměsíční odklad brexitu, pokud by se mu nepodařilo vyjednat do 19. října brexitovou dohodu s Bruselem či přimět parlament, aby s odchodem z EU bez dohody souhlasil.

Bercow byl před nástupem do předsednické funkce členem Konzervativní strany. Předsedové dolní komory ale svou stranu opouštějí, aby byli nezaujatí. Je rovněž zvykem, že hlavní strany proti nim v jejich volebních obvodech nestaví protikandidáty. Tento zvyk ale Konzervativní strana podle Leadsomové nyní hodlá porušit.

"Současný předseda nás zklamal," uvedla ministryně. Dodala, že způsob, jakým Bercow umožnil opozici převzít kontrolu nad agendou dolní komory, ignoruje "právo vlády vládnout" a podkopává demokracii.