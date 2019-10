Británie má vystoupit z EU už za 28 dní, protože však nad ratifikací podmínek tohoto kroku stále vidí řada otazníků, spekuluje se, že datum brexitu se bude opět posouvat.

Premiér tuto variantu kategoricky odmítá, problémem je ale pro něj zákon schválený v parlamentu na počátku minulého měsíce. Opatření stanovuje, že vláda musí do 19. října prosadit "rozvodovou" dohodu nebo získat souhlas zákonodárců pro brexit bez dohody. Při nesplnění obou podmínek by pak musela vláda se zbytkem EU dojednat nový odklad odchodu z unie.

Johnson v posledních týdnech vícekrát řekl, že o další prodloužení vyjednávacího období nepožádá. Podle listu The Times by ale vláda zároveň nemusela porušit zákon, přičemž by za ni žádost předložil Sedwill. Ten zastává funkci tajemníka kabinetu a je označován za nejvýše postaveného úředníka státní správy. The Times uvádí, že Brusel je na takový případ připraven a že chystá mimořádný summit Evropské unie v posledním říjnovém týdnu, na kterém by byla záležitost projednána.

"Jsem si jist, že systém vyprodukuje to, co potřebujeme, abychom získali prodloužení," řekl The Times "vysoce postavený unijní zdroj". "Je nám jedno, kdo to bude, ať už to bude předseda vlády nebo jiný zástupce exekutivy," dodala nejmenovaná osoba.

Britská vláda nicméně tvrdí, že se ze všech sil snaží dohodnout nové podmínky brexitu poté, co na začátku roku britští poslanci třikrát odmítli stávající návrh "rozvodové" dohody. Ve středu předložila Bruselu návrh na přepracování tzv. irské pojistky, což je nejspornější část dokumentu, vypracovaná ve snaze zajistit i po brexitu zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem.

Unijní lídři nyní britskou nabídku analyzují a jejich verdikt by mohl být jasný na počátku příštího týdne. Poměrně pozitivně na ni reagovaly skupiny britských poslanců, jejichž podpora by byla pro případnou ratifikaci nové brexitové dohody klíčová. Jde o severoirskou Demokratickou unionistickou stranu (DUP), skalní euroskeptiky z vládní Konzervativní strany a zástupci opozičních labouristů, kteří si přejí brexit s dohodou.

"Myslím, že (nový plán) má velmi dobrou šanci, aby byl schválen," uvedl ve středu večer de facto náměstek premiéra Johnsona Michael Gove. "DUP vyjádřila podporu... Vím, že někteří konzervativní poslanci, kteří byli nespokojení s dohodou o vystoupení, kterou vyjednala (expremiérka) Theresa (Mayová), řekli, že tuto dohodu podporují... Takže máme DUP, konzervativce, kteří byli dříve proti, a některé konstruktivní labouristické poslance s otevřenou myslí. To se mi jeví jako celkem solidní většina," dodal v rozhovoru na televizi ITV.