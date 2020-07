Další vlna koronaviru dorazila do Rumunska. Roušky budou zřejmě povinné i venku

Vládní krizový štáb požádá vládu o zkrácení provozní doby barů a restaurací s posezením venku. Zavřít tak patrně budou muset nejpozději hodinu před půlnocí, informuje Reuters. Kromě toho by měly být i venku povinné roušky tam, kde hrozí tvoření davů.

Minulý týden ve 20milionovém Rumunsku každý den počet případů covidu-19 každý den rostl o více než tisícovku a dosud balkánská země eviduje dohromady přes 47.000 případů. Podle oficiálních statistiky zemřelo 2239 nakažených.

Rumunsko prodloužilo stav nouze do poloviny srpna a místní úřady uvalily na několik menších měst a vesnic karanténu.

Nošení roušek je už nyní v Rumunsku povinné v prostředcích veřejné dopravy a ve vnitřních veřejných prostorách, ale podle úřadů lidé nařízení příliš nedodržují. Krizový výbor požaduje také přísnější vymáhání dodržování pravidel sociálního distancování v letoviscích na pobřeží Černého moře.

Rumunský ministr zdravotnictví Nelu Tataru v úterý řekl, že počet nových případů covidu-19 by do dvou či tří týdnů začal klesat, pokud by byla pravidla dodržována.

V Rumunsku za nárůstem počtu nakažených stojí kromě nedodržování pravidel patrně i mezera v zákoně, která umožnila, aby tisícovky nakažených v červenci opustily nemocnici nebo nebyly vůbec vyšetřeny. Rumunský parlament už nedotaženost odstranil.