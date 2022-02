Další země zavřou vzdušný prostor pro letadla Ruska

Finské uzavření vzdušného prostoru pro ruská letadla oznámil v noci na dnešek na twitteru ministr dopravy Timo Harakka. Rusko pravděpodobně zareaguje stejným krokem, jako to udělalo v případě dalších evropských zemí.

"Pokud Rusko zavře svůj vzdušný prostor pro finská letadla, bude to mít výrazný dopad na lety (společnosti) Finnair a prakticky to zastaví naši dopravu do Asie," sdělila dnes agentuře Reuters mluvčí společnosti Finnair. Oblétání ruského vzdušného prostoru by podle ní lety tak prodloužilo, že by to nebylo finančně únosné.

V sobotu oznámily uzavření nebe pro ruská letadla Litva, Lotyšsko a Slovinsko. Stejný krok má v plánu Estonsko a také Německo. Německý ministr dopravy Volker Wissing dal v sobotu úřadům pokyn, aby se na zákaz letů ruských strojů připravily. Dnes agentura DPA s odvoláním na ministerstvo dopravy napsala, že uzavírka začne v 15:00 SEČ a potrvá tři měsíce. Rovněž od 15:00 dnes oznámilo uzavřít nebe Rakouskou. Některé další země to plánují od dnešní půlnoci.

Vzdušný prostor pro ruská letadla už tento týden nechalo uzavřít také Polsko, Česko, Bulharsko či Rumunsko. Už ve čtvrtek, v den zahájení ruského útoku na Ukrajinu, zakázala Británie s okamžitou platností přistávat strojům ruského Aeroflotu na svém území. Posléze britský ministr dopravy Grant Shapps oznámil, že zákaz se týká i ruských soukromých letounů.

Agentura Reuters dnes s odvoláním na své zdroje z Bruselu napsala, že unijní ministři budou zřejmě dnes večer při jednání o zpřísnění sankcí vůči Rusku hovořit také o celounijním zákazu vstupu ruských letadel do vzdušného prostoru EU. Šéfové diplomacií EU jednají virtuálně od 18:00 hodin a mimořádně se k nim připojí také ministři zahraničí velkých světových ekonomik skupiny G7, tedy navíc činitelé z USA, Kanady a Japonska.