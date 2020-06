Dalších 10 dětí Islámského státu převezeno do Francie, úřady se mají na pozoru

"Francie dnes repatriovala deset francouzských dětí, sirotků nebo dětí v nouzi, které se nacházely v táborech na severovýchodě Sýrie," uvedl Le Drian v komuniké. Nesdělil ale žádné podrobnosti o tom, jakým způsobem děti opustily Sýrii nebo jak probíhal jejich návrat do Francie. "Dětem nyní bude poskytnuta speciální zdravotní péče a budou se jimi zabývat francouzské právní a sociální úřady," upřesnilo ministerstvo.

Od března 2019, kdy byl Islámský stát vytlačen ze svého posledního území v Sýrii, zorganizovala Francie návrat 28 dětí - pět se jich vrátilo týž měsíc, 12 dalších v červnu 2019 a v dubnu tohoto roku přicestovala holčička s vrozenou srdeční vadou.

Rapatriement de 10 enfants des camps #Roj & #Alhol en #Syrie.

Communiqué du Collectif des Familles Unies.

"Il est temps de mettre un point final au calvaire insupportable que vivent ces enfants, en les rapatriant tous avec leurs mères." pic.twitter.com/mDL24VD092 — Collectif des Familles Unies (@FamillesDes) June 22, 2020

Návrat deseti dětí přivítala francouzská organizace Sjednocených rodin (collectif Familles Unies), sdružující blízké těchto dětí žijící ve Francii. Organizace na twitteru zdůraznila, že všechny repatriované děti byly v nouzi, a uvedla, že jejich návrat představuje "velkou úlevu". Ve svém tweetu asociace připomněla, že dalších více než 200 dětí na návrat do Francie stále čeká, podle ní by měly být převezeny do vlasti společně se svými matkami.

K zorganizování návratu přibližně 150 dospělých francouzských občanů, mužů i žen, ze Sýrie přistupují nicméně francouzské úřady s rezervou. Považují je za spojence Islámského státu a přejí si, aby s nimi proběhlo soudní řízení na místě.

Francouzská vláda poděkovala kurdské správě za součinnost. Podle kurdských úřadů se ve třech táborech pod jejich kontrolou nachází asi 12.000 cizinců, z toho 4000 žen a 8000 dětí, většina z nich v táboře Al-Húl na severovýchodě země.