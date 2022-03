Dánsko čeká příchod až 100.000 uprchlíků z Ukrajiny

Minulý týden dánský parlament schválil zákon o dočasné ochraně uprchlíků z Ukrajiny, který těmto lidem usnadňuje pobyt na dánském území a zapojení do místního trhu práce. Podobné zákony schválily i další unijní země.

Podle některých je přístup dánské vlády k Ukrajincům v ostrém kontrastu s dosavadní azylovou politikou. "Za posledních 20 let jsme vybudovali jednu z nejvíce represivních migračních a azylových politik v Evropě," řekl agentuře EFE šéf dánské odnože organizace ActionAid Tim Whyte. Aktivisté bojující za ochranu práv uprchlíků připomínají, že Dánsko bylo první unijní zemí, která začala vracet do vlasti Syřany, protože část země považuje za bezpečné místo.

Vláda tvrzení o odlišném přístupu neodmítá. "To, co odlišuje konflikt (na Ukrajině) od těch ostatních je, že se nachází v našem sousedství, a proto máme mimořádnou odpovědnost," uvedla premiérka Mette Frederiksenová. Tento týden lidskoprávní organizace a některé levicové strany svolaly protest za rovný přístup k uprchlíkům.

Až 200.000 Ukrajinců očekává také sousední Švédsko. Tamní vláda proto zpřísňuje kontroly na hranicích. Doklady totožnosti se budou od pondělí kontrolovat na trajektech, které často z Polska využívají ukrajinští uprchlíci. Vláda ale musela odložit záměr obnovit kontroly na pozemní hranici. Návrh sklidil ostrou kritiku, protože by ztížil cestování pendlerům.

Z Ukrajiny k dnešnímu dni uprchlo před ruskou invazí přes čtyři miliony lidí, většinou žen a dětí. Převážná část z nich míří do Polska, které eviduje na svém území podle UNHCR přes dva miliony Ukrajinců.

V rámci Evropy jde o nejrychlejší uprchlickou krizi od druhé světové války. Podle serveru The Guardian to uvedl Filippo Grandi, komisař Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky.

Řada zemí kvůli krizi uprchlíkům otevřela své hranice. Do Česka za první měsíc ruské invaze přišlo přes 300 tisíc lidí z Ukrajiny a stát schválil zákony, které jim mají usnadnit přístup k práci, zdravotnímu pojištění a ke studiu.

I v Německu dostanou uprchlíci z Ukrajiny ihned povolení k pobytu i k práci a ukrajinské děti mohou okamžitě nastoupit do škol. Dánsko také přijalo zákon, který umožní uprchlíkům z Ukrajiny začít pracovat, chodit do školy a pobírat sociální dávky, a to prakticky ihned po příjezdu do země.

Podobně i Polsko umožní uprchlíkům z Ukrajiny legálně pracovat nebo získat sociální a zdravotní pojištění. Některé země, jako Maďarsko, ale svůj přístup k lidem z Ukrajiny teprve přehodnocují a na plánu, jak se vyrovnat s potenciálním nárůstem migrace, budou teprve pracovat.