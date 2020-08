Dánsko dočasně odvolalo šéfa rozvědky, podle vlády zadržoval klíčové informace

Podle kabinetu byl ředitel Dánské obranné zpravodajské služby (DDIS) Lars Findsen "prozatím uvolněn ze služby". Findsen v čele služby stál od roku 2015 a v letech 2002 až 2007 vedl také dánskou kontrarozvědku PET.

Kromě Findsena byli podle AP propuštěni ze služby další dva nejmenovaní vysoce postavení funkcionáři DDIS, která je odpovědná i za vojenské zpravodajství.

