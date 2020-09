Dánsko a Švýcarsko zařadily ČR mezi rizikové země

Dánské úřady aktualizují svá doporučení týkající se cestování vždy ve čtvrtek odpoledne. Dánská rozhlasová a televizní stanice DR dnes uvedla, že Česko bylo přeřazeno ze žluté do oranžové kategorie zemí, které Kodaň nedoporučuje svým občanům navštěvovat, pokud to není nutné. Z ČR budou na dánské území vpuštěni jen ti, kteří svou cestu mohou náležitě zdůvodnit.

Za odůvodněné považují dánské úřady cesty za prací, k pracovnímu pohovoru, z důvodu přepravy či dodávky zboží a podobně. Do Dánska mohou přicestovat i studenti za účelem vysokoškolského a středoškolského studia, či za účelem studijní stáže, uvedl na twitteru Černínský palác.

Vstup je povolen také rodinným příslušníkům (přímá rodinná vazba - rodič, dítě, sourozenec) a nesezdaným partnerům osob, které žijí v Dánsku. Za dostatečný důvod se považuje i účast při porodu či na pohřbu. — MZV ČR (@mzvcr) September 11, 2020

Vstup je povolen také rodinným příslušníkům s přímou rodinnou vazbou, jako je rodič, dítě či sourozenec, a nesezdaným partnerům osob, které žijí v Dánsku. Za dostatečný důvod se považuje i účast při porodu či na pohřbu.

Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí mělo Česko v posledních dvou týdnech v průměru 38 nových nákaz denně na 100.000 obyvatel, uvedla stanice DR. Dánské úřady řadí mezi rizikové takové země, které mají v průběhu jednoho týdne denní přírůstek infekcí vyšší než 30 na 100.000 obyvatel.

Kromě množství nově nakažených berou dánské úřady v úvahu také například míru testování v dané zemi, aby zjistily, jak velké procento testovaných lidí bylo pozitivních. Kromě Česka řadí Kodaň mezi rizikové země rovněž například Francii, Belgii či Španělsko.

Švýcarsko zařadilo Českou republiku kvůli šíření koronaviru na seznam rizikových zemí. Od pondělí, kdy vstoupí opatření v platnost, budou muset lidé po příjezdu z Česka do desetidenní karantény. Dnešní informaci švýcarských zdravotnických úřadů ČTK potvrdila zástupkyně velvyslankyně ČR v Bernu Irena Valentová.

Podle Valentové se povinná desetidenní karanténa nebude vztahovat na tranzit Švýcarskem do 24 hodin, ani přestupy na navazující lety na letištních terminálech.

Švýcarský zdravotní úřad (BAG) na webu upozorňuje, že povinnou karanténu nelze nahradit negativním testem na koronavirus. "Negativní test povinnost karantény neruší, ani nezkracuje délku karantény. Negativní test totiž nevylučuje nákazu novým koronavirem," uvádí úřad.

Zařazení České republiky na švýcarský seznam rizikových zemí je podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže problém zejména z důvodu, že do oblíbené alpské země začal prodej lyžařských zájezdů. "Předpokládáme, že to ale nebude omezení na dlouho dobu, protože situace kolem koronaviru se stále vyvíjí," řekl Papež. Nyní ve Švýcarsku podle něj mnoho Čechů organizovanou dovolenou netráví. V minulých letech bylo září dobou poznávacích zájezdů, ale současná situace jim nepřeje. Rodiny s dětmi, které do Švýcarska v tomto období jindy vyrážely, podle Papeže nyní děti ze školy nebudou uvolňovat, řekl.

Na aktualizovaném seznamu rizikových zemí platném od pondělí se kromě Česka objevily také Britské Panenské ostrovy, devět francouzských regionů včetně Paříže a rakouské hlavní město Vídeň. Nově přibyly také Kanárské ostrovy, a na karanténním seznamu tak od pondělí bude opět celé Španělsko.

"Pokud je to jen trochu možné, nejezděte do rizikových oblastí. Teď to není dobrý nápad," vyzval dnes na tiskové konferenci Švýcary ministr zdravotnictví Alain Berset. Zároveň vysvětlil, že se vláda rozhodla přistupovat ke karanténnímu seznamu detailněji, a v případě sousedních zemí tak na něj bude přidávat jen postižené regiony, nikoli celé země. Nadále chce mít také výjimky pro přeshraniční pracovníky.

Švýcarsko se potýká s trvalým růstem počtu případů koronaviru od počátku července. Dnes BAG ohlásil 528 nových případů, což je nejvíce od první poloviny dubna.