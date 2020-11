Dánský ministr rezignuje kvůli nařízení vybít norky, bylo v rozporu se zákony

"Informoval jsem dnes premiéra, že si přeji rezignovat na svou funkci ve vládě. Jsem si vědom toho, že nemám dostatečnou podporu parlamentních stran," napsal Jensen na twitteru.

Jeg har i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen. Jeg kan konstatere, at der ikke er den fornødne opbakning til mig blandt Folketingets partier. #dkpol