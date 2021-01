VIDEO: Demokracie je mocnější než lži a štvaní. Německý prezident odsoudil události v USA, připsal je Trumpovi

"Mírové předání moci je základem demokracie," řekl Steinmeier. "Ozbrojený dav povzbuzený úřadujícím prezidentem, který na tento základní kámen nedbá, zaútočil na Kongres USA. Byl to útok na srdce americké demokracie a ten útok stál, jak jsme se dosud dozvěděli, čtyři lidské životy," uvedl.

Scény, které se odehrávají v nejmocnější a nejstarší demokracii světa, jsou podle Steinmeiera výsledkem lhaní a ještě většího lhaní. "Jsem si ale jistý, že americká demokracie je silnější než nenávist. Demokratické instituce jsou silnější než štvaní a lhaní," řekl.

zdroj: YouTube

Zdůraznil, že Německo bude spolupracovat se zvoleným prezidentem Joeem Bidenem a také se všemi demokraticky smýšlejícími lidmi, nehledě na to, zda se hlásí k Demokratické či Republikánské straně. "Pochodeň demokracie bude opět jasně zářit," zdůraznil.

Steinmeier poukázal na vývoj v USA jako na důkaz toho, jak může být demokracie křehká, pokud o ni není pečováno. V této souvislosti připomněl čin německých demonstrantů, kteří během srpnového protestu proti karanténním opatřením pronikli přes hrazení na schody Reichstagu, který je sídlem německého Spolkového sněmu. Němečtí politici tehdy na událost reagovali pobouřeně.

"Své dnešní poselství proto adresuji nám všem. Nenávist a štvaní ohrožují demokracii, lži ohrožují demokracii, násilí ohrožuje demokracii. Mějme to na paměti obzvláště v těchto těžkých časech pandemie a právě v letošním volebním roce," upozornil Steinmeier na parlamentní volby, které Německo na konci září čekají. "Naše demokracie je důležitější než naše neshody," dodal.

"Demokratický svět je šokován a zděšen. Ale to nestačí, demokraté z celého světa se musí semknout. Boj proti úzkoprsému zaslepení, proti netoleranci a proti rozdělení naší společnosti je naším společným bojem," napsal dnes v komentáři pro Der Spiegel šéf německé diplomacie Heiko Maas. Podle něj by bylo nekritické ukázat prstem pouze na Ameriku, neboť i Německo čelí nenávistným skutkům. Jako příklad zmínil útok na synagogu v Halle či průnik demonstrantů proti karanténním opatřením na schody Reichstagu, sídla Spolkového sněmu.

"Jedno musí být zcela jasné. Ten, kdo si jako Trump slovíčkařením hraje s ohněm a kdo své stoupence neustále burcuje, ten nese odpovědnost za útok na srdce americké demokracie," je přesvědčen Maas. "Po celém světě můžeme sledovat, co se stane, když se radikální populisté dostanou k moci a systematicky štvou proti demokratickým institucím," uvedl.

Podle Maase radikální dav, který vzal ve středu útokem Kapitol, nezastupuje americkou většinu. "Naprostá většina amerických voličů stojí přesvědčeně za demokracií," napsal šéf německé diplomacie s tím, že americké volby byly hlasem proti pravicovému populismu. "To by měl Donald Trump konečně uznat. Každý republikán se špetkou odpovědnosti by se konečně měl Trumpovi postavit. Americké soudy jasně rozhodly, že tyto volby byly ve shodě se zákonem. Kdo to neuznává, neváží si vlastního národa," dodal Maas.

To, že Kongres USA dnes potvrdil jako vítěze loňských prezidentských voleb demokrata Joea Bidena, je pak podle Maase tou nejlepší odpovědí těm, kteří ve středu ve Washingtonu rozsévali chaos a nepokoj.

Závěrem svého příspěvku Maas popřál budoucímu prezidentovi Bidenovi a jeho viceprezidentce Kamale Harrisové dostatek sil k urovnání svárů v americké společnosti. "V boji za demokracii stojíme na vaší straně. Věrni americkému heslu E pluribus unum - z mnoha jeden," dodal Maas.

Německá kancléřka Angela Merkelová kritizovala středeční násilnosti v budově Kapitolu, sídla Kongresu Spojených států. S prohlášením vystoupila na úvod tiskové konference k závěru zimního zasedání poslanců bavorské Křesťanskosociální unie (CSU). Uvedla, že záběry z budovy Kongresu byly znepokojivé. "Pobouřilo mě to a zarmoutilo," řekla kancléřka.

"Velice lituji toho, že prezident Trump svou porážku do konce listopadu neuznal a neuznal ji ani včera (ve středu)," řekla Merkelová. Uznání porážky pak označila za základní pravidlo demokracie.

Diese Bilder haben mich wütend und traurig gemacht. Ich bin aber sicher: Die amerikanische Demokratie wird sich als viel stärker erweisen als die Angreifer und Randalierer. – Kanzlerin #Merkel zu den Ereignissen in #WashingtonDC: pic.twitter.com/5N0kFqzyHg — Steffen Seibert (@RegSprecher) January 7, 2021

Na dotaz, jakým způsobem Trump ke středečním násilnostem ve Washingtonu přispěl, Merkelová řekla, že může jen zopakovat svou lítost nad tím, že republikánský prezident se dosud k volební porážce nepostavil čelem.

Merkelová rovněž dodala, že nepochybuje o hlubokých kořenech americké demokracie a že zvolený demokratický prezident Joe Biden otevře za dva týdny, až nastoupí do funkce, novou kapitolu americké demokracie.