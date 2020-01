"Démoni minulosti se vrací." Steinmeier a Rivlin vyzvali k boji proti antisemitismu

Steinmeier dnes varoval před návratem autoritářského myšlení do Německa a vyzval k odhodlanému boji proti antisemitismu a rasismu. "Povstaňme proti starému démonu v nové době," vyzval dnes německý prezident, citovaný agenturou DPA. Démoni minulosti se dnes ukazují v novém hávu, varoval Steinmeier. Své autoritářské myšlení podle německého prezidenta prezentují jako vizi, jako lepší odpovědi na otázky současnosti.

