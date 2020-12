Deník Bild kritizuje saskou vládu za přístup k Česku při pandemii

Bild připomíná, že ještě začátkem října, kdy v Česku přibývalo rychlým tempem nakažených, saský premiér Michael Kretschmer sázel i přes varování odborníků na osobní zodpovědnost jednotlivců.

Tehdy ještě podle Bildu přijížděly z Prahy do Drážďan autobusy plné lidé mířících na nákupy a obyvatelé Saska si zase do Česka jezdili pro levnější benzin a cigarety. Malý hraniční styk vláda v Drážďanech zakázala teprve v polovině listopadu, aniž ale kontrolovala, zda lidé nařízení dodržují. Tvrdila, že to je v kompetenci spolkové policie. Kontrol přibylo teprve v posledních dnech.

Saské okresy v blízkosti hranice s Českem patří nyní mezi ty nejvíce zasažené. Okres Budyšín (Bautzen) eviduje za posledních sedm dnů skoro 670 nových případů infekce na 100.000 obyvatel, nejvíce v celém Německu. V okrese Zhořelec (Görlitz), který sousedí i s Polskem, jich je 616.

Chybou také podle Bildu byla nedostatečná ochrana domovů pro seniory před zavlečením infekce, s povinným testováním personálu a návštěvníků se začalo teprve začátkem prosince. Deník také saské vládě vytýká, že hygienické stanice byly dlouho přetížené, a nezvládaly proto pořádně vyhledávat lidi, s nimiž nakažení přišli do styku.

Sasko se kvůli vysokému počtu nakažených potýká s přetížením nemocnic. Šéf lékař kliniky v Žitavě před několika dny v debatě prohlásil, že jeho kolegové museli několikrát rozhodovat o tom, kdo dostane kyslík a kdo ne.

Podle údajů Institutu Roberta Kocha se v Sasku doposud nakazilo asi 98.900 lidí, z toho za posledních sedm dní přibylo skoro 16.900 případů. V této spolkové zemi s přibližně čtyřmi miliony obyvatel doposud zemřelo 2013 pacientů s koronavirem. V Sasku už několik dnů platí přísná karanténa, zavřely se například školy i školky nebo obchody, jež nenabízejí zboží každodenní potřeby. Omezen je i volný pohyb lidí.