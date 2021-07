Déšť ucpal i kanalizaci, povodeň ničila domácnosti, budovy byly zatopeny do prvního patra, říká svědek záplav v Německu

Cestoval vlakem do Kolína nad Rýnem, ale spoj neustále kvůli následkům povodně stál. A tak se Čech Marek rozhodl vystoupit ve městě Eschweiler, které leží patnáct kilometrů východně od Cách, kde na tamní technické univerzitě RWTH studuje obor architekturu. Najednou uviděl apokalypsu. „Všude bylo bahno, na domech byly vidět stopy vody, která zaplavila první patro. Řeka Inde už byla naštěstí ve svém korytě, ale ještě měla hodně dravý proud.“

Městem neprotéká řeka, přesto některé sklepy byly vytopené

Rodáka z Prahy ale překvapilo, jak lidé měli v malém městě, které je součástí spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, dobrou náladu. „Z amplionů hrála řízná hudba a dokonce jsem viděl hasiče, jak se usmívali. Možná se jednalo o takovou křeč, anebo si mnozí ještě úplně neuvědomovali, co se plně stalo,“ soudí. Eschweiler ale dopadl mnohem lépe než Stolberg, který se rozkládá pouhých pět kilometrů od Cách. „Do něj jsem se vůbec nedostal. Voda zde napáchala ještě větší škody, a to proto, že Stolberg leží v ďolíku a má mnohem uzavřenější ulice než Eschweiler. Ve Stolbergu ještě plavala auta, jak jsem měl možnost vidět na internetu.“

Student má štěstí, že žije v Cáchách, jimiž neprotéká žádná řeka. „Pokud by zde byla, tak centrum je úplně utopené, neboť je umístěné rovněž v ďolíku.“ Přesto někteří obyvatelé města, které leží těsně u nizozemských a belgických hranic, rovněž hlásí škody. „Prudký déšť ucpal kanalizace, která vytopila sklepy. Jeden z mých spolubydlících má v Cáchách příbuzné, kteří dole v domě měli vodu. Zničila jim řadu věcí potřebných pro domácnost.“

Student Českého vysokého učení technického v Praze uvažoval, že by v Eschweileru lidem pomohl s odstraňováním následků povodně. „Jenže stále neumím dokonale německy, a kdybych něco v krizové situaci nepochopil, zbytečně bych zdržoval. Proto jsme od nápadu ustoupil. Navíc v ulicích byla řada dobrovolníků, která odklízela bahno a vynášela před domy vytopené lednice, televize, pračky a další elektrospotřebiče.“ Na zahradách se povalovaly věci z vytopených garáží, které ještě nikdo nestihl uklidit. S nikým v Eschweileru nemluvil. „Nechtěl jsem působit jako hyena, která se kochá neštěstím jiných. Raději jsem působil jako místní. Snímky jsem pořizoval jedině tehdy, kdy jsem měl jistotu, že mě nikdo nevidí.“

Večer po návratu přesto pomohl. Zašel v Cáchách do Kauflandu, kde byl umístěný za pokladnami obří potravinový kontejner pro oběti záplav. „Mám sice skromné stipendium, ale cítil jsem, že něco málo musím koupit. Tak jsem byl jednou bez večeře,“ usměje se do telefonu. Celé Německo se podle studenta zmobilizovalo a do postižených míst proudí humanitární pomoc. „Solidarita je obdobná jako pro jižní Moravu, kterou se na konci června prohnalo tornádo,“ srovnává. I tady jsou oblasti, kde už hlásí, že obří sklady jsou přeplněné. „Například město Erfstadt v Severním Porýním-Vestfálsku, které je nyní známé díky bahennímu kráteru, už žádné věci posílat nepotřebuje. Kapacita tamních skladů je přeplněná.“

Organizace spíše vyzývají k posílání peněz na účty. „Jiná situace je ale u Bonnu, kde nutně potřebují další oblečení i hygienické potřeby. Humanitární pomoc stále také proudí do spolkové země Porýní Falc, která je dost zpustošená, stejně jako zemský okres Ahrweiler. Jedná se o nejpostiženější území. K neděli zde bylo hlášeno 110 mrtvých.“ Čtyřiadvacetiletý muž není k utrpením lhostejný. „Na začátku týdne mají za mnou přijet na návštěvu rodiče, tak je poprosím, aby finance, které měli původně dát mně, rozdělili a poslali do postižených měst. Peníze tady potřebují jiní.“

Nemůžeme se vlakem dostat domů, tak neměj strach

Zpočátku si ani neuvědomoval, jaké drama se blíží. „Cáchy a okolí jsou totiž známé tím, že jsou srážkově nadprůměrné. A tak i na silný déšť jsou zde lidé zvyklí.“ Když ale třetí den srážky neustávaly a ještě sílily, tušil, že se schyluje k neštěstí a řeky se vylijí z koryt. V noci ze středy na čtvrtek jej v hluboké noci vzbudil mobilní telefon. „Volali mně spolubydlící, že se vlakem nemohou dostat do Cách, neboť trať je zatopena, tak abych o ně neměl strach.“ Zahraniční spolužáci zůstali na nádraží až do rána a pak se složitě dostávali do Cách. „Vlaky ještě o uplynulém víkendu jezdily mizerně.“ Přesto se už v neděli dostal po železnici do Kolína nad Rýnem. „Město má štěstí, že má vysokou náplavní zeď. Ta je ještě o tři metry vyšší než v Praze na Výtoni. A tak Kolín nad Rýnem povodeň přečkal.“

Země přírodní katastrofu pochopitelně prožívá. Kancléřka Spolkové republiky Německo Angela Merkelová včera řekla, že němčina pro takovou devastaci nemá správná slova. „Málokdy se stává, aby tak velký stát, který je rozdělen na spolkové země, žil všude jedním tématem. Povodně to ale dokázaly. Německo čelí jedné z nejhorších přírodních katastrof,“ tvrdí. I berlínské weby mají jako hlavní zprávu vysokou vodu a její následky. „Články o tom, jak stoupá počet nakažených na covid-19, jsou najednou zastrčené a druhořadé. A v regionálních médiích v Cáchách se nedočtete o ničem jiném, než o povodních. Tištěným novinám vévodí obří fotografie připomínající neštěstí.“

V Cáchách i obyčejní lidé katastrofou žijí. „V obchodech se o ní baví a v prvních dnech se zde organizovala humanitární pomoc.“ Do budoucnosti by Marek okolí Cách chtěl podpořit. Při smutném pohledu na zničené domy se v něm probudí architekt. „Bude zapotřebí navrhnout řadu projektů. Pokud by nějaké studium mělo zájem, rád vypomohu, a to i po návratu do Prahy. Zatím je ale na projekty ještě hodně brzy. Vždyť v Erfstadtu ještě ani neopadla voda. Teď je klíčové, aby se lidé v postižených oblastech, která je stejně velká jako Česká republika, dostali ze šoku a měli dostatek jídla i oblečení,“ projevuje obrovskou dávku lidskosti student z Prahy Marek.