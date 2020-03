Dezinfekce místo ginu. Belgická palírna se zapojila do boje proti COVID-19

Nemocnicím se rozhodla pomoci i belgická vláda, která uvolnila jednu miliard eur (27 miliard korun), aby jim pomohla příliv pacientů s nemocí COVID-19 zvládnout. Napsala o tom agentura Reuters.

Z kotlů palírny Rubbens ve vlámském Wichelenu se nyní místo lahví s ginem plní tanky s dezinfekčními prostředky, celkem společnost vyrobí až 10.000 litrů dezinfekce denně. "Nemocnice nám začaly volat, jestli nemáme alkohol. Zdá se nám to neskutečné, ale jsme rádi, že můžeme pomoci," uvedl šéf firmy Hendrik Beck.

"Firma teď počítá ekonomické ztráty, máme zavřenou restauraci i bar, dotklo se to i našich klientů. Teď si to můžeme trochu vynahradit, ale nepřejeme si nic jiného, než aby se všechno vrátilo do normálu," dodal.

Belgické úřady podle pátečních údajů registrovaly 2257 potvrzených případů nákazy koronavirem, 37 lidí zemřelo, informuje list The Brussels Times.

Belgická palírna není jediným podnikem, který v časech pandemie mění svou produkci. Skupina LVMH, které patří mimo jiné luxusní módní a kosmetické značky, oznámila, že tři její francouzské továrny, které běžně vyrábí parfémy pro značky Dior, Guerlain a Givenchy, budou od pondělí vyrábět dezinfekční gel a darují ho nemocnicím, které ho mají nedostatek.