Digitalizace Slovenska: Matovič plánuje "státní softwarový dům", lidé vše vyřídí přes mobil

Vláda hodlá při zahájení nového projektu převzít nynější pracovníky slovenské divize společnosti Wirecard, jejíž mateřská firma čelí v Německu vyšetřování kvůli účetnímu skandálu. Digitalizace na Slovensku je navzdory velkému objemu investovaných peněz spíše na nízké úrovni.

"Přiznáváme úmysl založit státní softwarový dům s cílem, aby pro stát dělali nejlepší z programátorů, kteří jsou v zemi k dispozici. Nechceme si najímat firmy, které budou pro stát programovat software prodražený deseti až patnáctinásobně," řekl Matovič. Ten se spolu s vicepremiérkou a ministryní investic, regionálního rozvoje a informatizace Veronikou Remišovou setkal v Košicích se zaměstnanci společnost Wirecard Slovakia, která zaměstnává na východě Slovenska několik set lidí.

Podle Matoviče Slovensko v minulosti proinvestovalo stovky milionů eur do digitalizace, ale v mnoha případech země používá systémy ze 70. a 80. let.

"Chtěli bychom, aby každý z nás měl celý stát v mobilu. Aby cokoliv, co občan má vyřídit se státem, dokázal vyřešit z mobilu, aniž se pohnul ze svého domu či kavárny," řekl Matovič. Dodal, že zaměstnanci nového státního podniku by měli být ohodnoceni podobně jako by pracovali v soukromém sektoru. V současnosti podle něj Slovensko platí dodavatelům za informační systémy 700 milionů eur (18,4 miliardy Kč) ročně.

Podle Remišové by nová státní firma mohla vzniknout už na začátku září. Vicepremiérka také řekla, že stát má připravené projekty v oblasti digitalizace za 700 milionů eur, které se podle dosavadního záměru měly realizovat dodavatelským způsobem.