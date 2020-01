Do brexitu zbývají hodiny. EU odchodu Británie lituje

Jde o nejvýznamnější změnu od rozpadu britského impéria, pokud jde o místo Spojeného království ve světě, poznamenala agentura Reuters. EU se bude v příštích týdnech snažit vyjednat Británií nové partnerství, jehož těsnost bude podle unijních představitelů záležet na tom, zda se budou obě strany ochotny držet současných pravidel.

Ani teď, kdy Británie po 47 letech opouští evropské společenství, ale podle představitelů EU země nepřestává být pro EU partnerem. Trio unijních špiček ve čtvrtek jednalo ve francouzském městě Bazoches a jedním z témat byla konference o budoucnosti Evropy, v jejímž rámci chtějí evropští politici v následujících dvou letech vést debatu s občany.

"Budeme dále spolupracovat v zahraniční politice, bezpečnosti a obraně se společným cílem a sdílenými zájmy. Ale budeme to dělat každý po svém," uvedli lídři tří hlavních unijních institucí v textu, který otiskla řada médií. Zatímco spolupráce v těchto oblastech by podle signálů z Bruselu a Londýna po brexitu neměla oslabit, vyjednání dohody o vzájemném obchodu či právech lidí, kteří se budou chtít na druhé straně kanálu La Manche usadit v příštích letech, bude výrazně složitější.

"Bez volného pohybu osob nemůže být volný pohyb kapitálu, zboží a služeb. Bez zachování rovných pravidel (v oblastech) životního prostředí, práce, daní či státní pomoci nemůže být nejvyšší stupeň přístupu na jednotný trh. Pokud nejste členem, nemůžete si udržet výhody členství," napsali předsedové v textu nazvaném "Nový úsvit pro Evropu".

Michel na dopolední společné tiskové konferenci podotkl, že unijní země by měly v nastávajících vyjednáváních s Británií zůstat jednotné jako dosud. Jejich důvěru bude nadále mít vyjednavač Michel Barnier, který příští týden představí unijní jednací strategii, již členské státy plánují schválit do konce února. Někteří diplomaté se obávají, že vzhledem k velmi krátkému času na vyjednání obtížné dohody do konce roku mohou členské země v případě neúspěšné první fáze čelit pokušení jednat o dílčích smlouvách samy.

O budoucnosti dnes hovořil také šéf britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Podle něho je důležité, aby si Británie po odchodu z osmadvacítky udržela s unií dobré vztahy. Corbyn v této souvislosti také varoval, aby se Londýn jednostranně neupínal k dohodě o volném obchodu se Spojenými státy.

Dnes pozdě večer má k Britům promluvit premiér Boris Johnson. Podle britských médií řekne, že dnešek pro Británii neznamená konec, ale nový začátek, a bude apelovat na národní jednotu. Johnson chce do konce tohoto roku uzavřít s EU novou obchodní dohodu. Brusel a unijní státy jsou však skeptické ohledně toho, zda se dá tak rychle vyjednat. Irský premiér Leo Varadkar řekl, že to možné je, zvláště pokud bude nová dohoda podobná stávajícímu uspořádání.

Mluvčí kancléřky Angely Merkelové uvedl, že vystoupení Británie z EU je podle německé vlády mezníkem pro Evropu. Berlín toho lituje, ale doufá, že vzájemné vztahy budou nadále úzké.

Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová chce nechat prozkoumat možnosti legálního konání poradního referenda o nezávislosti Skotska na Británii, pokud bude Johnson i nadále proti vyhlášení dalšího takového hlasování. Podle průzkumu, který ve čtvrtek zveřejnila společnost YouGov, by nezávislost nyní podpořilo 51 procent Skotů. Ti o možnosti odtržení od Británie hlasovali už v roce 2014, tehdy se vyslovilo 55 procent hlasujících pro setrvání ve Spojeném království. Skotská regionální vláda volá po dalším referendu v souvislosti s brexitem, obyvatelé Skotska mu ale většinově nakloněni nejsou.