Do dvou měsíců se dle WHO může nakazit omikronem víc než polovina Evropy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) očekává, že do dvou měsíců se koronavirovou variantou omikron nakazí více než polovina evropské populace. Na dnešní tiskové konferenci to podle agentury Reuters prohlásil šéf evropské sekce WHO Hans Kluge.