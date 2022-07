Do EU přišlo z Ukrajiny 6,7 milionu uprchlíků, skoro polovina se vrátila domů

Podle Johanssonové asi 3,7 milionu běženců z Ukrajiny požádalo v unii o dočasnou ochranu. "Někteří tu jsou, ale o ochranu nepožádali, protože se plánují vrátit, jiní o ochranu požádali, ale na Ukrajinu se vrátili. Někteří se registrovali v jedné zemi EU a pak znovu v další zemi. Takže tu jsou překryvy," řekla eurokomisařka. Podle ní je tak v Evropské unii mezi 3,2 a 3,7 milionu ukrajinských uprchlíků.

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) minulý týden uvedl, že od začátku ruské invaze 24. února odešlo z Ukrajiny 8,8 milionu lidí, 3,3 milionu lidí se zase na Ukrajinu vrátilo. V různých evropských zemích je podle úřadu nyní 5,6 milionu běženců z Ukrajiny.

EU podle Johanssonové také pracuje na deklaraci solidarity, podle které by mohli být někteří uprchlíci relokováni do jiných zemí. Dosud je podle ní připraveno provádět relokace 13 zemí, mohlo by jít až o 8000 lidí.