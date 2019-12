Do Irska se vrátila nevěsta Islámského státu, hned byla uvězněna

Osmatřicetiletá Smithová a její dvouletá dcera dnes přicestovaly do Dublinu poté, co byly deportovány z Turecka. Dcera, která se narodila v Sýrii, ale má irské občanství, je nyní v péči příbuzných.

Irská vláda už dříve uvedla, že je zodpovědná za návrat Smithové do Irska. Dodala, že chce především zajistit bezpečnou repatriaci její dcery. "Je to citlivý případ," prohlásil irský ministr spravedlnosti Charlie Flanagan.

4 or 5 Husband's the image shows No 3 , Smith was truly a bride of ISIS Evil , she knew what she was doing and was fully complicit in aiding and abetting ISIS Terriorism #LisaSmith pic.twitter.com/KSlD8JChhC