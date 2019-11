Do Německa se možná vrátilo 116 islamistů

Německé úřady vědí dohromady o 122 lidech, kteří "přinejmenším dočasně" působili na území "teroristické milice" IS, uvedlo ministerstvo vnitra v písemné odpovědi na poslancův dotaz.

Zhruba 40 ze sledovaných osob je úředních údajů v současnosti ve vazbě. U šesti lidí naopak neexistují dostatečné záchytné body ukazující na těžký trestný čin jako například příprava teroristického útoku nebo vytvoření teroristické organizace. Údaje se vztahují ke stavu platnému k 12. listopadu.

"Máme co do činění s vysokým počtem navrátilců, kteří se dopustili trestných činů v souvislosti s režimem IS, který lidmi pohrdal. Nyní je úkolem pro německou justici, aby tyto činy důsledně stíhala," stojí ve zprávě ministerstva vnitra.