Do Polska mohou ode dneška Češi a Slováci jen s testy či očkováním

Jde o jedno ze zostřených opatření, která si vynutil prudký nárůst nových případů nákazy koronavirem v Polsku i situace v České republice, kde se virus nekontrolovaně šíří. Z opatření platí výjimky například pro pendlery nebo mezinárodní kamionovou dopravu.

Polští pendleři jezdí do Česka například do závodu automobilky Škoda v Kvasinách nebo do dolů OKD. Češi mířili do Polska donedávna za nákupy nebo do lyžařských středisek. Pro pobyt kratší než 12 hodin testy ani očkování nepotřebovali.

Kvůli epidemické situaci považuje Německo už od 14. února Česko za oblast s nebezpečnými mutacemi koronaviru. Čeští pendleři pracující v Německu potřebují pro cesty za hranice negativní testy.

Kontroly na česko-polských hranicích byly kvůli koronaviru zavedeny loni v polovině března a skončily v červnu. Určitá omezení pro přechod hranic z Česka do Polska byla zavedena opět v listopadu.

Od začátku pandemie se nakazilo téměř 1,7 milionu z přibližně 38 milionů Poláků. Nově bude v Polsku zakázáno používat místo roušek či respirátorů plastové štíty, kukly, šátky, šály či jiné náhražky. Další restrikce se dotknou Viselského zálivu a oblasti Mazurských jezer na severu Polska, kde je nejhorší situace. Zavřou tam hotely a nákupní střediska, kina, divadla, muzea, galerie, bazény či tenisové kurty. I žáci prvních třech tříd se budou moci učit jen dálkově. Úřady uvažují o přesunutí maturit.