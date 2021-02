Do sčítání lidu se na Slovensku za první týden zapojila třetina lidí

Do dnešního dopoledne se do sčítání lidu zapojilo na Slovensku 1,94 milionu lidí, tedy zhruba 35 procent obyvatelstva. "Tím, že jde o historicky první elektronické sčítání, nás tento výsledek těší," uvedla Stauderová.

Dosavadní účast na sčítání podle mluvčí pozitivně ovlivnila prezidentka Zuzana Čaputová, která formulář vyplnila minulý týden při startu projektu a před zástupci médií, a také kampaň bratislavského magistrátu. Na počtu obyvatel závisí například přerozdělení takzvaných podílových daní mezi města a obce.

Podle slovenského statistického úřadu se v Bratislavském kraji do sčítání již zapojily dvě pětiny obyvatel, což je největší účast ze všech osmi krajů v zemi.

Statistici očekávají, že elektronický formulář vyplní on-line 70 procent obyvatelstva. Zbylá část populace, například senioři a lidé s nedostatečnými digitálními zručnostmi, by se měla zapojit prostřednictvím sčítacích komisařů. Tato fáze sčítání je v zemi naplánována od dubna do konce října, kvůli pandemii nemoci covid-19 potrvá déle, než bylo původně plánováno.

V Česku se on-line fáze sčítání lidu uskuteční od 27. března do 11. května. V dubnu a květnu by pak měli do terénu vyrazit sčítací komisaři.

Slovenská policie i statistický úřad již upozornily obyvatele, aby se v souvislosti s asistovaným sčítáním měli na pozoru před podvodníky. Obce a města zřídí kontaktní místa, kde obyvatelům s vyplněním formuláře pomůže asistent. Imobilní či nemocní zase budou moci požádat o vyslání sčítacího komisaře do svého bydliště.