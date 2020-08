Dohoda EU-Británie v nedohlednu. Nikdo nechce ustoupit, vyjednavači se obviňují

Jeho protějšek Michel Barnier dokonce vyjádřil pocit, že vyjednávání se tento týden v určitých momentech neposouvalo kupředu, ale vzad. "V této fázi se dohoda mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií jeví jako nepravděpodobná," citovala Barniera agentura Reuters. Unijní diplomat tak zopakoval své hodnocení z července.

Rozhovory mezi Londýnem a unijní sedmadvacítkou o podobě nového partnerství začaly letos v březnu v návaznosti na formální odchod Británie z EU. Od začátku přitom bylo jasné, že jednání budou velmi složitá, protože počáteční návrhy dvou stran se v řadě bodů rozcházely. EU sice souhlasí s britskou představou o vzájemné výměně zboží a služeb bez cel či kvót, výměnou za neomezený přístup na společný trh ale požaduje dodržování společných pravidel o podmínkách hospodářské soutěže.

"EU stále trvá na tom, že musíme nejen přijmout kontinuitu u unijní politiky o státní pomoci (firmám) a rybolovu, ale také na tom, že toto musí být domluveno před pokračováním jakékoli podstatnější práce ve kterékoli jiné oblasti vyjednávání," uvedl Frost. "Jsou další významné oblasti, které stále čekají na řešení," doplnil.

🚨 NEW: UK Brexit negotiator David Frost says there has been "little progress" in Brexit talks this week and a deal "will not be easy to achieve" - noting "time is short for both sides". Full statement: pic.twitter.com/3ZjaOcI3Fy