Dohoda EU s Británií? Možná potrvá roky

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská unie by mohla dosáhnout s Británií podobné obchodní dohody, jaké unie dosáhla s Kanadou. Řekl to dnes irský premiér Leo Varadkar. Cílem by mělo být uzavřít dohodu během několika měsíců, což je ale podle něj ambiciózní plán.