Dolní Sasko přijme uprchlické děti? V Řecku mají horší podmínky než v Africe

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dolnosaský ministr vnitra Boris Pistorius (SPD) chce z řeckých uprchlických táborů do Německa přemístit 100 až 200 dětí mladších 14 let. Řekl to listu Die Welt. Jeho iniciativa, která připomíná snahy některých politiků v Česku, ale zatím nemá dostatečnou podporu. A to navzdory tomu, že by vzhledem k celkovému počtu žádostí o azyl, kterých loni v Německu bylo 111.094, šlo o zanedbatelný počet běženců.