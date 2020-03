Domluvit budoucí vztahy EU a Británie bude obtížné, přiznává Barnier

Složitá jednání zahájená měsíc po britském odchodu z EU rozhodnou mimo jiné o tom, za jakých podmínek bude proudit zboží či služby přes Lamanšský průliv či o obranné a bezpečnostní spolupráci. Vyjednavači tento týden odděleně debatovali o více než desítce tematických oblastí.

Podle Barniera se zásadní rozpory ukázaly například v otázce sladění podmínek hospodářské soutěže. Brusel a Londýn mají dlouhodobě rozdílné pohledy na to, jaké klimatické, sociální či daňové standardy by měla Británie dodržovat, aby získala přístup na unijní jednotný trh.

Další spor se podle šéfa unijních vyjednavačů točil kolem práv na rybolov v britských vodách. Zatímco Londýn je chce vyjednat mimo rámec obchodní dohody, Brusel trvá na jejich začlenění do smlouvy, informuje Reuters.

"Dohoda je možná, i když bude obtížná," zhodnotil dnes před novináři Barnier úvodní kolo jednání.

An agreement with the #UK will be difficult, but possible. A lot more work needs to be done. Looking forward to seeing @DavidGHFrost in London on 18 March.



👇 My closing remarks following the 1st round of negotiations 🇪🇺🇬🇧https://t.co/B4IBg4cXWj pic.twitter.com/gz93GIGziZ