Šéf íránské diplomacie Mohammad Džavád Zaríf přiletěl v neděli odpoledne nečekaně do jihofrancouzského přímořského letoviska Biarritzu, kde se od soboty koná summit skupiny G7. O jeho chystané návštěvě veřejnost předem informována nebyla.

Bílý dům v neděli uvedl, že Paříž předem Trumpa neupozornila, že íránský ministr zahraničí se na okraj summitu G7 sejde s francouzskou delegací.

Dnes Donald Trump na brífinku před setkáním s egyptským prezidentem Abdal Fattáhem Sísím ale novinářům řekl, že nedělní přílet íránského ministra pro něj nebyl překvapením, neboť o něm věděl. Prezident Macron s ním tuto věc konzultoval a požádal jej o svolení. Na otázku, zda považoval Zarífovo pozvání do Biarritzu za netaktní, Trump odpověděl, že ne.

Na to, aby se sám s íránským ministrem sešel, bylo podle Trumpa příliš brzy. Zda se Zarífem jednal někdo z jeho delegace, ale šéf Bílého domu odmítl komentovat. Zdůraznil, že si přeje silný Írán a že v této zemi neusiluje o změnu režimu. Teherán podle něj ale nesmí vlastnit jadernou zbraň.

Zaríf se v Biarritzu setkal mimo jiné s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a s ministrem zahraničím Jeanem-Yvesem Le Drianem.

Iran's active diplomacy in pursuit of constructive engagement continues.



Met @EmmanuelMacron on sidelines of #G7Biarritz after extensive talks with @JY_LeDrian & Finance Min. followed by a joint briefing for UK/Germany.



Road ahead is difficult. But worth trying. pic.twitter.com/oXdACvt20T