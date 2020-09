Dron natočil zkázu po požáru tábora Moria. Začala evakuace migrantů z ostrova Lesbos

Tábor zachvátily plameny v noci na středu a podle ministra pro migraci Notise Mitarakise požár založili sami obyvatelé kvůli karanténním požadavkům. Tábor byl domovem více než 12.000 lidí. Financování evakuace nezletilých bez doprovodu už ve středu přislíbila Evropská komise.

Ve středu večer vypukl další požár, který se už podařilo hasičům uhasit, avšak podle televize ERT zničil to, co z tábora zůstalo po předchozím ohni.

Drone footage shows fire damage at Moria refugee camp on the Greek island of Lesbos pic.twitter.com/io0B8pHzPu