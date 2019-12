Drsné obvinění: Boris Johnson má na svědomí tisíce lidských životů

Lidé umírají v čekárnách

V medicíně, na rozdíl od politiky, existují takzvané "nežádoucí události", tedy situace, kdy je pacient silně poškozen navzdory všem protokolům a opatřením, která tomu mají zabránit, nastiňuje Meyerson. Vysvětluje, že jde o natolik závažná lidská selhání, že většina zdravotníků, kteří se jich dopustí, nese důsledky těchto tragédií po celou svou kariéru.

"Jako mnoho začínajících lékařů, kteří pracují v přeplněných a nedostatečně obsazených urgentních příjmech, jsem zažil věci, které se staly v důsledku vypjatých podmínek, a o kterých si myslím, že by měly být klasifikovány jako 'nežádoucí události'," píše Meyerson. Konstatuje, že od roku 2016 jen v Anglii zemřelo téměř 5.500 pacientů v přímém důsledku příliš dlouhého čekání na příjem v nemocnici, což je skoro dvojnásobek obětí všech teroristických útoků na britském území od roku 1970.

Lékař to považuje za důvod k rozhořčení. Apeluje na Johnsona, aby si představil, že pracuje jako lékař či zdravotník v britském veřejném zdravotnictví, v podmínkách vypjatých natolik, že v ambulancích se tvoří nebezpečné fronty, v důsledku kterých umírají pacienti na vozících v čekárnách.

Premiér by se měl podle lékaře zamyslet nad dopady podfinancovaného britského veřejného zdravotnictví. Celkové podfinancování a nedostatečné personální obsazení přičítá Meyerson právě Johnsonovi a jeho vládnoucí Konzervativní straně, která odmítá napravit systémové problémy, které vyústily ve více než 5 tisíc "nežádoucích událostí".

"Pane premiére, zklamal jste tyto pacienty a váš nezájem přispěl k jejich smrti," nebere si servítky Meyerson. Kritizuje, že Johnson a Konzervativní strana měli za desetiletí u moci dostatečnou příležitost, aby situaci zlepšili, ale selhali v každém měřitelném aspektu, což je dennodenně patrné v britských veřejných nemocnicích.

Jen v Anglii chybí 40 tisíc zdravotních sester a 10 tisíc lékařů, čekací doba na urgentním příjmu je nejdelší v historii britského veřejného zdravotnictví, což platí i o čekání na vyšetření onkologických pacientů, uvádí Meyerson. Připomíná, že došlo k uzavření mnoha obecních nemocnic, chybí nemocniční lůžka, sociální péče je zanedbaná, psychologická péče nedostupná a došlo k likvidaci mnoha služeb, které udržovaly lidi zdravé a mimo nemocnice.

Jako lékař by byl Johnson za mřížemi

"A teď zemřelo téměř 5.500 lidí v přímém důsledku vašich opatření. To je odkaz Konzervativní strany 'jednoho národa'," pokračuje lékař. Náprava podle něj nespočívá v překvapivých, neohlášených návštěvách premiéra ve veřejných nemocnicích za účelem fotografií pro média, kde se Johnson bojí čelit tvrdým otázkám zdravotníků, ale v naslouchání zdravotnickým expertům.

Není nutná další privatizace britského zdravotnictví americkým společnostem, nejsou nutné další nákladní konzultanti a management na střední úrovni, konstatuje Meyerson. Johnsona nabádá, aby poslouchal předsedkyni Royal College of Emergency Medicine, doktorku Katherine Hendersonovu, podle které pacienty opakovaně zklamal parlament, který nedokáže vidět rozsah problému, skutečnost, že zdravotníci pracují za svým limitem a že zdravotnictví potřebuje více lůžek, pracovníků a sociální péče.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Pokud nastane "nežádoucí událost", zdravotníci jsou zdlouhavě vyšetřováni a čelí závažným důsledkům, mezi které spadá i ztráta licence k provozování lékařského povolání, upozorňuje Meyerson. Konzervativce kritizuje, že po devíti letech silného nezájmu, který doplňovaly fráze o straně "jednoho národa", která dokáže veřejné zdravotnictví zlepšit a zefektivnit, jsou výsledkem nejdelší čekací lhůty v historii britského veřejné zdravotnické péče a lidé umírající na chodbách nemocnic v páté nejbohatší zemi světa.

"Nejste způsobilí, abyste nás dál poučoval o tom, co potřebují naše veřejné nemocnice. Zklamal jste britský lid, zklamal jste mou milovanou královskou nemocnici ve Worcestershiru a zklamal jste náš skvělý a tvrdě pracující personál veřejného zdravotnictví v celé zemi, který je vaší lhostejností traumatizován," kritizuje lékař Johnsona. Tvrdí, že situace ohrožuje bezpečnost pacientů do takové míry, že využívá svého práva veřejně promluvit, jelikož britská veřejnost má právo vědět, kdo je za situaci zodpovědný.

Britské veřejné zdravotnictví není v rukou Borise Johnsona bezpečné, varuje Meyerson. Premiéra a jeho stranu obviňuje, že za poslední dekádu přispěli k úmrtí téměř 5.500 pacientů. Dodává, že pokud by byl Johnson začínajícím lékařem, byla by mu odebrána licence a putoval by do vězení.