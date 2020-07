Polsko zažilo krutou a vulgární kampaň. Novinářka popsala boj o post prezidenta

"Kdo se stane prezidentem se opravdu těžko odhaduje, je to fifty fifty. Rozhodnou ti, kteří byli nerozhodní, což bylo asi sedm procent voličů. Také nevíme, jak se budou chovat lidé, kteří v prvním kole volili jiné kandidáty, a jaký vliv na hlasování budou mít například Poláci za hranicemi,“ nechala se v interview pro CNN Prima NEWS slyšet polská novinářka Barbara Sierszula.

Už po nedělní deváté hodině večer by mohly být známy první odhady vycházející z průzkumů mezi voliči. Dosud se má za to, že ani jeden z uchazečů není jednoznačným vítězem. Duda v prvním kole obdržel 43,5 % hlasů, zatímco Trzaskowski získal 30,46 %, čímž postoupil do závěrečného kola.

"Nejvíce volby ovlivní, kolik lidí přijde hlasovat, protože frekvence by měla být opravdu obrovská. Například na druhé kolo se navíc přidalo svými podpisy 150 tisíc Poláků za hranicemi, a to jich je za hranicemi přes půl milionu. Takže frekvence bude také strašně důležitá,“ nastínila polská žurnalistka.

Zkouška evropského populismu

Podle agentury AP se polské prezidentské volby nesou v duchu jakési pomyslné zkoušky evropského populismu z důvodu velmi vyhrocené volební kampani zahrnující homofobii, antisemitismus a antigermanismus. Reuters má také za to, že výsledek nedělního klání o post hlavy státu výrazně ovlivní další vztahy mezi Varšavou a Evropskou unií, na nichž se podepisuje reforma justice.

Právo a spravedlnost (PiS) je na Dudovi závislé, a pokud by o něj přišlo, dostalo by se tak do pomyslného šachu. Ačkoliv má v polském parlamentu většinu, nedokázalo by přehlasovat možná veta jeho soka. Svým způsobem by se jednalo o kohabitaci, kdyby prezident a premiér pocházeli z různých politických stran. Ta je typická například pro Francii.

"(Kampaň) byla velice krutá a vulgární, protože kandidát Duda měl na své straně vládu, svoji stranu i televizi, která mu pomáhala. Kromě toho je v Polsku špatná situace, kde může být prakticky řečeno úplně všechno. Je tam možná každá podlá věc házená na konto kandidáta, a to zvlášť ze strany vládní propagandy," konstatovala novinářka.

"Například náměstek ministra zdravotnictví říkal veřejně, že kdo nevolí Dudu, není Polákem. Člověk z kanceláře prezidenta byl zachycen, jak přelepuje plakáty Trzaskowského na Dudu. Řekla bych, že každý útok na Trzaskowského byl pro společnost přijatelný, atmosféra byla velice nepříjemná," dodala s poznámkou, že se situaci ve své zemi styděla.