Duda připomněl miliony obětí nejstrašnější války v historii

V narážce na ruskou politiku vůči Gruzii a Ukrajině prezident vybídl k rozhodné obraně před - jak to sám nazval - obrodou imperiálních ambicí v Evropě.

"Pamatujeme si to, musíme si to pamatovat," zdůraznil. "Jsme tady spolu, abychom světu ukázali, že si to pamatujeme," dodal.

"Možná by nebylo válečné apokalypsy, kdyby se Západ ostře postavil proti anšlusu Rakouska, proti pronásledování Židů, kdyby mezinárodní společenství stanulo na obranu Československa," zdůraznil Duda. "Musí být jasné, že každá agrese narazí na rozhodnou odpověď. To je výzva současnosti. 'Byznys jako obvykle' a zavírání očí je způsob, jak souhlasit s dalšími útoky," varoval.

"Lidstvo se z té strašlivé válečné lekce jen málo poučilo. Přece ve světě stále dochází k etnickým čistkám, genocidě. Nedávno jsme s tím měli co do činění v bývalé Jugoslávii či ve Rwandě," zdůraznil.

Prezident řekl, že polská vojska se v září 1939 ocitla v kleštích, když se k německému útoku 17. září zrádně přidala sovětská vojska. Západní spojenci sice vypověděli válku, ale vojenskou pomoc neposkytli. Připomněl i polské oběti sovětského vpádu, pronásledování Poláků německými okupanty a vyhlazování Židů.

"Němci ponížili Poláky tím, že na polském území vybudovali mašinerii vyhlazování," řekl Duda a zdůraznil, že Poláci musejí nacistické tábory zachovat, aby světu ukázali, co člověk může způsobit člověku. Nacistické vyhlazovací tábory musejí jako památky přetrvat, řekl.

"Náš národ se nikdy nevzdal. Existoval podzemní stát, podzemní armáda, partyzáni v lesích. Mládež ve Varšavě v srpnu 1944 povstala proti Němcům, mnohdy s holýma rukama - tak toužili po pomstě. Povstalci byli rozdrceni. Stalin zastavil svá vojska na Visle a počkal, až povstání vykrvácí," řekl Duda a dodal, že Němci ve Varšavě vyvraždili 50.000 civilistů. Dohromady během povstání přišlo o život asi 200.000 Varšavanů. Jsou součástí milionů obětí války.

Polsko podle odhadů přišlo ve válce o pětinu svých občanů, včetně drtivé většiny z třímilionové židovské komunity. Někteří veteráni během projevu plakali.

Duda připomněl, že Poláci se po válce ocitli "pod jinou okupací - sovětskou". Těžko se dalo hovořit o vítězství ve válce, když Poláci nežili ve svobodné a nezávislé zemi. Poděkoval západním spojencům za podporu, která pomohla polskému protikomunistickému hnutí Solidarita k vítězství. To přispělo i ke sjednocení Německa.

K polským hostitelům se ve Varšavě připojily desítky zahraničních státníků, včetně německé kancléřky Angely Merkelové či amerického viceprezidenta Mikea Pence, aby uctily oběti druhé světové války. Ta začala před 80 lety právě útokem nacistického Německa na Polsko.

Vzpomínkových akcí ve Varšavě se účastní i český prezident Miloš Zeman či slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Podle polské televize do Varšavy přijely delegace ze čtyř desítek států, dohromady asi 250 hostů, včetně 17 hlav států. Heslem ústřední ceremonie na Pilsudského náměstí v centru Varšavy je "Paměť a varování".

Slavnost začala vojenskou přehlídkou jednotek, převážně vyzbrojených už novými útočnými puškami polské výroby, místo zbraní odvozených od sovětských kalašnikovů.