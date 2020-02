Durynský premiér Kemmerich rezignoval. Spolkovou zemi patrně čekají předčasné volby

Durynský ministerský předseda Thomas Kemmerich (FDP), zvolený do funkce ve středu i hlasy pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD), se dnes funkce vzdal. Na twitteru to uvedla frakce jeho svobodných demokratů v zemském sněmu. Celoněmecká koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) vedená kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU) se zatím v Berlíně dohodla na tom, že by se v Durynsku měly uskutečnit předčasné volby.