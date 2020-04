Důvěra ve vládu Merkelové prudce vzrostla, AfD naopak ztrácí

Se způsobem, jakým německá vláda epidemii zvládá, je spokojeno nebo velmi spokojeno 72 procent dotázaných, méně spokojeno či zcela nespokojeno 27 procent. To se projevuje i na rostoucí spokojenosti s celkovou prací kabinetu, z čehož těží také jednotliví politici.

Obliba Merkelové, která je v Německu řadou lidí vnímána jako dobrá krizová manažerka, stoupla o 11 procentních bodů na 64 procent. Na druhém místě je za ní ministr financí Olaf Scholz (63 procent), který si polepšil dokonce o 17 procentních bodů. Třetí je ministr zdravotnictví Jens Spahn (60 procent), jehož obliba vzrostla o devět procentních bodů, informuje tagesschau.de s advoláním na průzkum ARD.

Pokud jde o stranické preference, tak ze současné situace profituje především konzervativní unie CDU/CSU, kterou by nyní volilo 34 procent dotázaných. To je o sedm procentních bodů více než před měsícem. Uskupení by navíc zaznamenalo vyšší zisk než při posledních parlamentních volbách v roce 2017. Současná situace naopak nesvědčí pravicově populistické Alternativě pro Německo (AfD), která ztratila dva procentní body a má podporu deseti procent obyvatel, což je nejméně od srpna 2017.

Velmi velkou nebo velkou obavu z nákazy koronavirem má nyní 51 procent Němců, 35 procent dává najevo menší obavu a 14 procent malou. Vysokou důvěru ve zdravotnictví a lékaře má 77 procent Němců. Téměř všichni - 93 procent - souhlasí s opatřeními omezujícími kontakty lidí, na nichž se shodla Merkelová s premiéry spolkových zemí.