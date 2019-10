Dva roky od referenda v Katalánsku. Situace je napjatá, na policii létala vajíčka

V Katalánsku si dnes řadou akcí připomínají druhé výročí referenda o nezávislosti tohoto autonomního regionu. Několik stovek radikálních separatistů už demonstruje ve městě Girona, hlavní manifestace je plánována na večer do Barcelony a pozdě večer se koná také pochod k branám vězení v Lledoners, kde je ve vazbě několik členů bývalé katalánské vlády kvůli obžalobě ze vzpoury právě za uspořádání referenda z roku 2017. Soud by měl rozhodnout do dvou týdnů.