Dvě hranice na čtyři roky? Johnsonův návrh irské pojistky budí bouřlivé emoce

Irská ministryně pro evropské záležitosti Helen McEnteeová uvedla, že pokud článek odpovídá skutečnosti, šlo by o nepřijatelnou nabídku.

EXC: Full readout of @BorisJohnson #Brexit deal that was briefed to EU capitals today - it's extraordinary - tl;dr "Two borders, for four years."



Story here:https://t.co/Puj8YUZHXi



Full gut, section by section, here:https://t.co/L3elB99fpa



1/Thread — Peter Foster (@pmdfoster) October 1, 2019

Problém kolem irské hranice se ukázal být největším kamenem úrazu britské snahy opustit Evropskou unii, kterou odstartovalo britské referendum z června 2016. Obě strany na konci roku 2017 učinily závazek, že udrží i po brexitu aktuální volný režim na irsko-irské hranici, Londýn ale zároveň avizoval odchod z jednotného trhu EU a z unijní bezcelní zóny.

V návaznosti na zmíněný závazek bylo do návrhu "rozvodové" dohody zahrnuto opatření známé jako irská pojistka pro případ, že by se v budoucích jednáních o ekonomickém partnerství Británie s EU nepodařilo nalézt jiné řešení pro zachování statusu quo v Severním Irsku. Dojednaný mechanismus by udržel celou Británii v celní unii evropského bloku, přičemž Severní Irsko by se navíc řídilo některými pravidly jednotného trhu. Pro Johnsonovu vládu je toto nepřijatelné a Londýn proto navrhuje alternativu.

Se svou oficiální vyjednávací pozicí Britové seznámili vlády EU v úterý, napsal The Daily Telegraph. Londýn podle listu jako náhradu za stávající pojistku navrhuje, aby v Severním Irsku do roku 2025 platila pravidla unijního trhu ohledně zemědělských i průmyslových výrobků. Zároveň však požaduje vyjmutí Severního Irska z bezcelní zóny EU, což by znamenalo kontroly při výměně zboží s Irskou republikou.

Novináři tento plán označují frází "dvě hranice na čtyři roky", protože kromě celních kontrol by také vznikl "regulační" předěl mezi Severním Irskem a zbytkem Británie. Britská vláda podle The Daily Telegraph nepočítá s prodloužením přechodného období zahrnutého v návrhu brexitové dohody, navrhovaná pojistka by tedy mohla platit od začátku roku 2021. Po čtyřech letech by pak severoirský parlament dostal možnost její platnost ukončit.

Britská vláda dnes ráno správnost zjištění The Daily Telegraph nepopřela, oficiálně zprávu ihned nekomentoval ani Brusel. Představa Londýna o podobě irské pojistky by měla být jasnější po poledni po projevu Johnsona na stranické konferenci konzervativců v Manchesteru. Britská média očekávají, že záhy po něm bude zveřejněno plné znění návrhu.

První reakce komentátorů na obrysy britského plánu jsou skeptické a odpor už naznačila také irská vláda. "Jestli je tohle to, co je navrhováno, pak to jistě nebude přijatelné nejen pro irskou vládu, ale pro EU jako celek," řekla ještě v úterý večer irská ministryně McEnteeová. Šéf irské diplomacie Simon Coveney podle televize Sky News uvedl, že nejnovější zprávy v něm nevzbuzují mnoho optimismu.

Média ovšem podotýkají, že britský návrh může být pouze odrazovým můstkem k dalším rozhovorům. Evropská komise, která vede brexitová jednání ve jménu unijní "sedmadvacítky", bude v následujících dnech oficiální nabídku posuzovat a rozhodne, zda představuje důvod pro zahájení plnohodnotného vyjednávání.

Odchod Británie z EU je momentálně naplánován na 31. říjen, politiky tedy tlačí čas. Poslední možnost na dojednání podmínek brexitu před aktuálním termínem zřejmě budou mít za 15 dní na summitu Evropské rady. Johnsonův kabinet trvá na tom, že navzdory nedávno schválenému zákonu, kterým Dolní sněmovna vyloučila brexit bez dohody, v případě ztroskotání vyjednávání s Bruselem opustí Británie evropský blok právě tímto způsobem.