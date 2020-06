Eiffelova věž se po třech měsících otevřela. Zatím bez výtahu, turisté musejí po svých

Otevření doprovázejí přísná hygienická opatření. Až do začátku července se návštěvníci dostanou na 324 metrů vysokou věž pouze po schodech, protože výtahy zůstanou mimo provoz kvůli nutnosti dodržovat společenský odstup. Od druhého patra výš bude navíc věž nadále uzavřena.

🇫🇷 Premiers visiteurs aux 1er et 2e étages 😃 10 mn de montée par étage seulement ! 💖

🇬🇧 Our first visitors arrive at the 1st and 2nd floors. 10 minutes only to climb each level 💪#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/GBf26ElSAD