EK doporučila další cestovní omezení pro vysoce rizikové země

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lidé cestující ze zvláště rizikových států Evropské unie by měli vyjíždět do zahraničí pouze v nutných případech, doporučila dnes Evropská komise. Před příjezdem do cílové země by také podle ní měli povinně podstoupit test na covid-19. Do skupiny vysoce rizikových zemí, jejíž vytvoření komise navrhla, se v současnosti řadí i Česko. Doporučení EK jsou pro členské země nezávazná, o nutnosti zpřísnit cestovní omezení však mluví i část států včetně Německa.