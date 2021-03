EK vyplatila Česku miliardu eur z programu podpory zaměstnanosti

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská komise dnes vyplatila České republice miliardu eur (přes 26 miliard Kč) z úvěrového programu Evropské unie na podporu zaměstnanosti v mimořádných situacích (SURE). Oznámila to komise. Upozornila, že pro Česko je to první půjčka z tohoto programu.