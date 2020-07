Elektronická tabule v polské vsi informuje v čínštině. Ale jen když prší

Tabule má podávat informace o počasí, což také činí. Ale občas se tak děje způsobem, který obyvatelům Beskyd připadá docela nesrozumitelný. Místo hlášení v polštině se na obrazovce objevují dva čínské znaky.

Děje se tak v deštivých dnech, píše TVN24. Poprvé se to stalo asi před třemi týdny, po prudké bouři. "Patrně to souvisí s výboji v ovzduší," usoudil jeden z místních. "Je to směšné, ale pěkné," poznamenala turistka.

W niewielkiej wsi Gładyszów (387 mieszkańców) w Beskidzie Niskim wybudowano skrzyżowanie ze światłami i tablicą wyświetlającą informacje pogodowe. Nastąpiła awaria i teraz chiński sprzęt wyświetla napisy po syczuańsku :) (Zdjęcie z profilu Wysowanet/FB) pic.twitter.com/IRo4YrR62z — Kuba Kędzior (@JaKuba87) July 22, 2020

Televize vyhledala sinologa, bývalého polského velvyslance v Indonésii a Číně Xawera Burského, který znaky na tabuli rozluštil jako "deštivý den" a "deštivé počasí".

Silničáři podle krakovského rozhlasu mezitím tabuli odpojili a experti mají zjistit, odkud se lingvistická porucha vzala.