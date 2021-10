EMA začala hodnotit nový lék proti covidu od stejné firmy, která vyrobila ivermectin

Pokud by EMA schválila použití přípravku molnupiravir, stal by se prvním ústně podávaným lékem proti covidu-19 v Evropské unii. Byl by také prvním přípravkem pro léčbu pacientů s mírným průběhem nemoci, zatímco dosavadní léky jsou určeny zejména lidem s těžkým průběhem, uvedla agentura Reuters.

"Pohodlný a relativně levný lék by se mohl dostat k výrazně většímu počtu rizikových pacientů s covidem-19 ve srovnání s těžkopádnou léčbou protilátkami, která je momentálně aplikována," uvádí o antivirotiku molnupiravir s odvoláním na experty list The New York Times.

Merck vyrábí lék společně s firmou Ridgeback Biotherapeutics. O schválení léčby jejich přípravkem požádaly americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) 11. října. Panel expertů by lék měl hodnotit v listopadu.

Společnost Merck už má smlouvu s americkou federální vládou na dodávku prášků pro léčbu 1,7 milionu lidí v celkové hodnotě 1,2 miliardy dolarů (26,4 miliardy Kč). Dodavatelskou smlouvu již Merck podepsal také s Británií, Malajsií nebo Singapurem.

Merck je první firmou, která přišla s výsledky klinických testů u své antivirové pilulky, na podobných lécích ale pracuje řada dalších společností. Společnost Pfizer nedávno zahájila klinické studie dvou svých antivirotik, na pilulkách proti covidu-19 pracují rovněž společnosti Atea Pharmaceuticals nebo švýcarská firma Roche.